Fiskemelsfabrik lukker: Faldende kvoter - øget konkurrence om færre fisk

HANSTHOLM:- Vi har altid sagt, at så længe der er fisk og kvoter til rådighed, vil fabrikken i Hanstholm ikke blive lukket. Men netop fisk og kvoter er, hvad der mangler og har manglet længe. Vi er utroligt kede af, at det rammer vores gode og trofaste medarbejdere, men vi ser ingen anden udvej end at skære endnu mere ind til benet. Jeg vil understrege, at det er dybt frustrerende at nå hertil, fordi biologerne år på år fejler i deres beregninger af kvoter.

Det siger Johannes Palsson, CEO i FF Skagen, om baggrunden for beslutningen om at lukke fabrikken i Hanstholm, som i 2014 blev overtaget af FF Skagen A/S og siden er drevet som en selvstændig produktionsenhed i FF Skagen-koncernen.

Fiskemelsfabrikken i Hanstholm fejrede 50 års jubilæum i 2019 og har ud over at producere fiskemel og -olie siden 1983 leveret overskudsvarme til fjernvarmebrugerne i Hanstholm.

Brexit og reducerede kvoter

Beslutningen om at lukke fabrikken i Hanstholm skyldes, at faldende kvoter fører til færre fisk, samtidig med, at flere fiskemelsfabrikker på markedet, over de seneste fire år er der åbnet fem nye fabrikker, tre ved Østersøen og to i Norge, fører til øget konkurrence om fiskene. Derfor har FF Skagen taget, hvad der betegnes som den uundgåelige konsekvens af markedssituationen og lukker fabrikken i Hanstholm.

Foto: Bo Lehm Det Nordjyske Mediehus

De seneste år har været krævende for FF Skagen. Trods historisk høje priser på fiskemel og olie, har reducerede kvoter og høje priser på råvarerne udfordret virksomheden. Derudover har Brexit ramt hele fiskerisektoren.

- Vi har på hele branchens vegne kæmpet med at råbe biologerne og politikerne op, men indtil videre uden held, for kvoterne er fortsat på vej ned ad bakke uden et fremtidigt håb om et opsving. Vi står simpelthen med alt for stor kapacitet til alt for få fisk,” siger Johannes Palsson.

Sidste år måtte virksomheden igennem en fyringsrunde, men efter endnu en væsentlig reduktion i mængden af fisk i år er det endnu engang nødvendigt at tilpasse virksomheden situationen på markedet.

Fortsat aktivitet i Hanstholm

Fabrikken i Hanstholm beskæftiger 45 medarbejdere. Der er indledt forhandlinger med fabrikkens tillidsvalgte om den videre proces efter beslutningen om fabrikslukningen.

Virksomheden understreger, at den fremover fortsat vil købe fisk og servicere skibene i Hanstholm.

Fremadrettet vil landingerne dog efterfølgende blive kørt til bearbejdning på fabrikken i Skagen.

Derudover bibeholder virksomheden lejeaftalen på Hanstholm Havn.

- Hanstholm er en stærk lokation, såfremt fiskekvoterne i Nordsøen ændrer sig i fremtiden, så vi håber, lejeaftalen på den ene eller den anden måde kan være en fremtidssikring for FF Skagen, siger Johannes Palsson.

