Fisker reddet ved Hanstholm, efter hans båd gik ned

Opdateret kl. 10:06 med bl. a. oplysninger om den forulykkede båd.

HANSTHOLM:En fisker fra Hanstholm slap med livet i behold, da hans båd, HM 99 "Tanja", tidligt tirsdag gik ned efter at have ramt ydermolen ved Hanstholm.

Havariet skete kort før klokken 06. Tre af redningsfolkene fra redningsstationen i Hanstholm var hurtigt i vandet med stationens lette og hurtiggående redningsfartøj, LRB 22.

- Vi blev alarmeret af havnevagten kort før klokken 06 om at et skib havde være imod ydermolen og var sunket, fortæller stationsleder Morten Olsen.

Redningsfartøjet var ude på stedet få minutter senere og kunne redde den forkomne mand op. Han nåede ikke at få brug for hverken redningsbåd eller redningskrans fra den forulykkede båd.

Senere kom også redningsstationens store båd ud, hvor havariet var sket.

- Båden kunne ligge med masterne over vandet. Men den var sunket på det tidspunkt, siger Morten Olsen.

Efter hvad NORDJYSKE erfarer, var den forulykkede fisker en midaldrende mand fra Hanstholm. Der blev rekvireret en ambulance og han kom til undersøgelse på sygehuset. Men efter det oplyste han det godt.

Der foreligger ikke noget om årsagen til havariet, som heldigvis skete i stille vejr.

- Det var, hvad vi kalder rigtig, rigtig godt havvejr. Men vandet var også rigtig koldt, sikkert ikke mere end 4-6 grader, siger lederen af redningsstationen.

HM 99 "Tanja" var en trækutter på lige under 20 BRT. Tirsdag formiddag var der sendt dykkere ud for at undersøge vraget.