Fiskere forsøgte at stikke af fra kontrolaktion

THY: To hollandske bomtrawlere blev forleden fanget af fiskerikontrolskibet Vestkysten under ulovligt fiskeri to sømil ud for Klitmøller. Hollandske bomtrawlere må ikke fiske med trawl tættere end 12 på den jyske vestkyst.

Kontrolskibet overraskede hollænderne klokken 01.00 fredag morgen. Det ene fartøj bjærgede sine redskaber og stak af, selv om en boardingbåd sejlede tæt op på siden af det og med alle midler beordrede fartøjet at stoppe. Vestkystens kontrollører kom om bord på det andet fartøj, som blev eskorteret til Thyborøn af kontrolskibet.

Overtrædelsen er en meget alvorlig sag og det at nægte kontrol er en særdeles skærpende omstændighed næsten uden fortilfælde. Der følger et retsligt efterspil for fartøjet, der stak af. De hollandske myndigheder er orienteret om sagen og vil blive anmodet om at tage affære. Det opbragte fartøj skal stille en bankgaranti på 631.000 kr., inden det må forlade dansk havn.