Nyt i sagen: Dette ramte fiskekutter, lige inden den sank

HIRTSHALS/STRANDBY:De to mænd, der tirsdag morgen befandt sig på Strandby-fiskekutteren FN219 Vibima, var i yderste livsfare, da kutteren sank hurtigt efter en kollision med en pram trukket af den hollandske slæbebåd Multratug 18 i Skagerrak.

- De havde kun få minutter at overleve i, hvis de var endt i det iskolde vand, siger Øssur Hilduberg, undersøgelseschef hos Den Maritime Havarikommission, der nu undersøger forliset.

Kollisionen på havet skete i mørke tirsdag morgen ca. kl. 05.24, og ifølge undersøgelseschefen sank Strandby-kutteren meget hurtigt. Dog lå stævnen over vand, lige inden kutteren gik ned.

Og til alt held kom der hurtigt hjælp, så de to fiskere på kutteren i sidste øjeblik blev reddet over på et andet fiskefartøj, AS 410 Sletterhage. Lige inden de var endt nede i vandet.

- Så de var absolut i livsfare, konstaterer Øssur Hilduberg.

Det sidste signal fra Strandbykutteren Vibima tirsdag morgen. Screendump fra vesselfinder.com

Strandbykutteren gik helt til bunds og ligger nu på omkring 80 meters dybde, vurderer undersøgelseslederen.

Undervandsdrone

Som led i opklaringen af forliset har medarbejdere fra Den Maritime Havarikommission talt med fiskerne fra den sunkne kutter, og onsdag skal også besætningen på den hollandske slæbebåd afhøres af både politi og folk fra havarikommissionen.

Der skal også foretages tekniske undersøgelser på den hollandske båd i forsøg på at opklare forliset.

Den hollandske slæbebåd Multratug 18 havde en pram på slæb, da fartøjet var involveret i en kollision med den nordjyske kutter. Foto: Colin Hofman/Vesselfinder.com

Multratug 18 ankom kort før kl. 10 onsdag formiddag til Thyborøn. Vagtchef Andreas Andersen fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til Nordjyske, at en patrulje har været om bord på fartøjet for dels at sikre sig identiteten på besætningsmedlemmerne samt foretage en afhøring af dem.

- Besætningen på flere medlemmer er blevet afhørt, og der er blevet sikret dokumentation fra skibets data. Nu overgiver vi de informationer til Nordjyllands Politi med henblik på den videre efterforskning, oplyser Andreas Andersen.

Det er endnu uklart, hvad besætningen på det hollandske fartøj har forklaret om kollisionen med FN219 Vibima, men ifølge vagtchefen har de under afhøringerne tilkendegivet, at de var opmærksomme på kollisionen i de tidlige morgentimer, ligesom de har videregivet deres oplevelse af det dramatiske sammenstød, som sendte det nordjyske fiskefartøj til bunds.

Havarikommissionen overvejer nu at sende en undervandsdrone ned for at undersøge vraget af Strandby-kutteren.

Ramt af pram

Nordjyllands Politi har afhørt de to fiskere fra Strandby-kutteren, efter de blev bragt i land tirsdag morgen.

- De så slæbebåden, men overså tilsyneladende at noget blev slæbt efter båden, fortæller politikommissær Lars Jensen, der talte med fiskerne, da de var blevet bragt ind til havnen i Hirtshals.

- De var selvfølgelig rystede, men det var ikke sådan, at de skulle til tjek på sygehus, siger politikommissæren.

Uopmærksom - eller uden lys?

Efter det, politiet foreløbig ved, var det en meget stor pram, som ramte den forholdsvis lille kutter fra Strandby.

Der var kun én fisker i styrerummet på kutteren, da den blev ramt af prammen - den anden fisker lå og sov, fortæller Lars Jensen.

Men hvorfor blev fiskekutteren ramt? Var det på grund af uopmærksomhed, eller var der ikke nok lys på den store pram? Det skal politiet og Søfartsstyrelsen forsøge at klarlægge - også for at fastslå, hvem der har ansvaret for ulykken.

Torsdag eftermiddag oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at afhøringerne af besætningen fra det hollandske fartøj ikke umiddelbart har medført en forklaring på, hvorfor fiskekutteren og prammen kolliderede. Besætningsmedlemmerne har dog under afhøringen forklaret, at der var lys på prammen.