Fiskere i absolut livsfare da kutter sank

HIRTSHALS/STRANDBY:De to mænd, der tirsdag morgen befandt sig på Strandby-fiskekutteren FN219 Vibema, var i yderste livsfare, da kutteren sank hurtigt efter en kollision med en hollandsk slæbebåd i Skagerrak.

- De havde kun få minutter at overleve i, hvis de var endt i det iskolde vand, siger Øssur Hilduberg, undersøgelseschef hos Den Maritime Havarikommission, der nu undersøger forliset.

Kollisionen på havet skete i mørke tirsdag morgen ca. kl. 05.24, og ifølge undersøgelseschefen sank Strandby-kutteren hurtigt. Dog lå stævnen over vand, lige inden kutteren gik ned.

Og til alt held kom der hurtigt hjælp, så de to fiskere på kutteren i sidste øjeblik blev reddet over på et andet fiskefartøj, AS 410 Sletterhage. Lige inden de var endt i vandet.

- Så de var absolut i livsfare, konstaterer Øssur Hilduberg.

Det sidste signal fra Strandbykutteren Vibema tirsdag morgen. Screendump fra vesselfinder.com

Strandbykutteren gik helt til bunds og ligger nu på omkring 80 meters dybde, vurderer undersøgelseslederen.

Undervandsdrone

Som led i opklaringen af forliset har medarbejdere fra Den Maritime Havarikommission talt med fiskerne fra den sunkne kutter, og onsdag skal også besætningen på den hollandske slæbebåd afhøres af både politi og folk fra havarikommissionen.

Der skal også foretages tekniske undersøgelser på den hollandske båd i forsøg på at opklare forliset.

Havarikommissionen overvejer at sende en undervandsdrone ned for at undersøge vraget af Strandby-kutteren.

Ramt af pram?

Besætningen på Sletterhage har fortalt til fiskeforum.dk, at Vibima formentligt kom imellem slæbebåden og prammen. Nedsejlingen skete så hurtigt, at fiskerne på Strandby-kutteren ikke nåede at få noget med sig, og heller ikke nåede at iføre sig redningsdragter eller veste.

Hvad der præcist skete, kan undersøgelsesleder Øssur Hilduberg endnu ikke sige.