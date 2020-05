Fiskeri forbudt: Lidt for langt ude med snøren

NORS:Der er skrappe regler for lystfiskeri mange steder i landet, og det er der også i Thy - nærmere bestemt Nors Sø. Det valgte et par gutter fra Hjørring og Storvorde øst for Aalborg at se stort på.

Politiet fik en anmeldelse og kørte lørdag aften ved 19.30-tiden ud til Nors Sø, hvor de to mænd på 23 og 29 år var godt i gang med madding og snøre. Der kommer nu et retsligt efterspil ud af.