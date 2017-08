Fiskerskure - eller fritidshuse

AGGER: Selv om adressen hedder Guldkysten og lyder temmelig kostbar, har det aldrig været meningen, at der i området skulle ligge andet end nogle ydmyge fiskerskure.

Men bygningerne på vejen ved det navn, lige øst for Agger Havn, har i årenes løb skiftet karakter. Og i stedet for blot at være skure, hvor lokale fiskere kan opbevare deres grej, har nogle af de 50 huse i "skurbyen" skiftet karakter og er blevet små fritidshuse.

Det har givet anledning til en klage fra Ejerforeningen Agger Havn Feriecenter.

- Vi har ikke noget imod skurene. Men der er blevet bygget, så en stor del af vores udsigt forsvinder, siger Vagn Cramer, Viborg, bestyrelsesmedlem i ejerforeningen, hvor cirka en tredjedel af de 101 medlemmer har udsigt over fjorden fra deres lejlighed - og dermed over skurbyen.

Ejerforeningen klagede i juni over de "ulovlige byggerier og tilstandsændringer" i skurbyen - som i øvrigt er opført på en kommunalt ejet grund.

Kommunen har i tilbage i 2012 givet dispensation til en række tilbygninger. Men det skete, uden at naboerne blev hørt. Derfor har feriecentrets ejeforening klaget til Statsforvaltningen - der nu hedder Ankestyrelsen.

Efter ejerforeningens henvendelse i juni har kommunens forvaltning for teknik og erhverv nu gennemgået skurbyen. Og konklusionen er, at mange af husene ganske rigtigt er større end de 10 kvadratmeter, som ifølge lokalplanen for området er maksimum. Men en væsentlig del dem er lovlige, fordi de er fra før lokalplanen blev vedtaget i 2005, eller fordi kommunen siden har givet dispensation. Den dispensation, som altså ifølge naboerne ikke blev håndteret korrekt.

- Vi må tage en drøftelse af, hvordan vi kan håndhæve bestemmelserne - og finde en god og holdbar løsning, siger Kaj Kirk, formand for klima-, miljø- og teknikudvalget, som mandag har sagen på dagsordenen.