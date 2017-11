Fitnesscenter er solgt og lukker

THISTED: Efter længere tids undersøgelser og samtaler med forskellige mulige samarbejdspartnere, har ejeren af Thy Fitness ApS, Søren Borggaard Kristensen valgt at sælge aktiverne til Fitness World, som har en afdeling i J. P. Jacobsen Centeret i Thisted.

- Vi ville da helst have fortsat Thy Fitness i en eller anden form, siger Søren Borggaard Kristensen, men han fortæller, at det ikke var muligt at finde en konstruktion, som kunne løbe rundt økonomisk.

Han er medejer af Ejendomsselskabet Thy, som ejer de bygninger på Jernbanegade, som indtil 30. november rummer Thy Fitness:

- Vi er bedre til at drive ejendomsselskab end fitnesscenter, siger han og forklarer, at der skal etableres seks-syv nye lejligheder i bygningen i stedet for.

En af de muligheder, som blev undersøg var, om der kunne findes lokaler et andet sted i Thisted, men det var ikke muligt at finde et sted, hvor det kunne løbe rundt økonomisk.

- Men jeg er glad for, at de ansatte og instruktørerne alle har fået tilbud om at kunne fortsætte hos Fitness World.

Firmaet får i handlen også et kartotek med de omkring 750 medlemmer af Thy Fitness, men de kan dog takke nej inden 15. november.