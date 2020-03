Fitnesscentre og haller er lukket: Nu tilbyder TGI live-træning via Facebook

THISTED:Noget gulvplads og en internetforbindelse. Det er det, man skal bruge for at deltage i et nyt tilbud fra foreningen Thisted Gymnastik og Idrætskultur (TGI), der i dag har premiere på et motionstilbud, hvor ingen risikerer at smitte hinanden, nemlig hjemmetræning via livestreaming på Facebook.

Holdplanen blev lagt ud på foreningens Facebook-side søndag. Alle ugens fem hverdage kan man i en time eller to sidst på dagen deltage i styrketræning, danserytmer og få pulsen op ved at følge instruktørerne, der sender live fra TGI Fitness-center i Sundhedshuset på Tigervej i Thisted.

- Vi låser os ind deroppe og bruger den gulvplads, der er i lokalet mellem maskinerne. Vi kan ikke komme ind i Thy-hallen, hvor vi ellers har vores holdtræning, siger Stefanie Sandbæk Kristensen, tovholder i TGI.

Det er hende, der har fået iværksat live-træningen, som en række forskellige instruktører vil stå for.

Stefanie Sandbæk Kristensen, tovholder i TGI, er spændt på, hvordan det kommer til at fungere med live-træningen. Arkivfoto

- Først tænkte jeg, at vi måske kunne filme noget træning og lægge det ud, men så kom jeg til at tænke på muligheden for at live-streame. Det er ikke noget, vi har prøvet før, så jeg er spændt på, hvordan det ender, siger hun.

Foreningen understreger på sin Facebook-side, at alle kan være med. Man ikke skal bruge nogle redskaber for at deltage i træningen. Ellers vil det være noget, man kan finde i hjemmet.

Det er kun en måneds tid siden, TGI slog dørene op for foreningens eget motionscenter med maskiner og vægte. TGI fik en aftale med ejeren af Sundhedshuset, Ulrik Malle, om at kunne benytte lokaler med motionsgrej i bygningen på Tigervej.

Det ny center havde allerede nået at trække nye medlemmer til, men onsdag i sidste uge lukkede stedet ned på grund af corona-epidemien, ligesom rigtig mange aktiviteter.

Den daglige leder af TGI Fitnesscenter er Mette Brix Kvols, der tidligere har været leder i Thy Fitness i Jernbanegade. Hun vil stå for to af de træningssessioner, der live-streames via Facebook.