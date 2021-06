Fjerdeplads til Malthe Jakobsen efter hård weekend i Frankrig

FRANKRIG:Modgang var der masser af, da den hurtige thylandske teenager Malthe Jakobsen kørte tredje afdeling af European Le Mans Series på Circuit Paul Ricard i Frankrig. Men farten fejrede ikke noget.

Efter nogle gode testpas under torsdagens testdag forsøgte teamet at lave en ny opsætning af bilen, som kunne passe bedre til Malthes teamkammerater. Men forsøget mislykkedes og kostede vigtige udviklingsomgange, lyder det i en pressemeddelelse fra Malthe Jakonsen Motorsport.

- Vi havde jo en fin opsætning fra sidste år, hvor vi sluttede på tredjepladsen, men de andre kæmpede lidt med at finde sig til rette, så vi brugte en del tid på at prøve nogle andre muligheder. Det blev bare ikke bedre, så efter de officielle træninger blev det oprindelige setup taget i brug igen, siger Malthe, som havde yderligere udfordringer i tidtagningen, hvor støddæmperne ikke fungerede som de burde.

- Jeg havde slet ikke den fart i bilen, som jeg plejer, og teamet brugte en del tid på at fejlsøge efter kvalifikationen. Det viste sig at være støddæmperne, som var færdige, så dem fik vi skiftet til løbet.

Heldigvis for Malthe er han i år matchet med to kompetente medkørere. Teamets bronzekører, Michael Benham, startede løbet og skulle køre de første to timer af løbet. Den første time kæmpede han en del og tabte et par placeringer, men et heldigt timet pitstop betød at Benham indhentede et helt minut på konkurrenterne. Dermed kunne han aflevere bilen på syvendepladsen til Alex Kapadia, som kørte løbets tredje time og afleverede bilen til Malthe - ligeledes på syvendepladsen.

- Alex kørte et rigtig flot stint, så jeg havde et godt udgangspunkt til løbets sidste time. Vi kunne godt se, at de to førende biler var umulige at hente, men efter en hændelse i pitten burde bilen på tredjepladsen have fået en straf, som havde givet os tredjepladsen. Den straf kom bare ikke, og selvom vi efter løbet protesterede, blev det altså kun til fjerdepladsen. Lidt ærgerligt, når vi nu endelig fik farten tilbage.

Selvom der måske mangler en flot pokal i bagagen på vej hjem til Sennels, kan Malthe Jakobsen glæde sig over at han og teamkammeraterne indtager tredjepladsen i mesterskabet med tre afdelinger tilbage af sæsonen.

- Det er virkelig fedt at vi, på trods af at være udgået i Østrig, stadigvæk kan kæmpe med om mesterskabet. Førstepladsen er lidt langt væk, men alt er stadig åbent, så vi kommer til at knokle for at hente point resten af året.

Næste løb køres på den italienske F1-bane Monza den 11. juli.