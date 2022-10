Fjernvarmeselskab har varme nok til nye forbrugere - og forventer ikke prisstigninger

Ansatte stolede på, at fugtproblem var løst: - Vi er sygeplejersker, ikke håndværkere Forvaltninger er uenige om hvem, der har ansvaret for, at fugtskader ikke indgik i overvejelserne, da Aalborg Kommune købte bygning i maj måned for 10 millioner kroner - 50 sygeplejersker er flyttet til andre lokaler efter fund af skimmelsvamp