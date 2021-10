Fjordbyer satte hinanden stævne: Vilsund og Sundby vil vækste i fællesskab

THY-MORS:Hvad skal der til for at skabe mere vækst i Vilsund og Sundby Mors?

Det var det helt overordnede spørgsmål, da over 100 lokale deltog i et borgermøde på Hotel Vilsund Strand onsdag aften.

Mødet var en del af projektet Vilsundby Vækster, der støttes af flere af de lokale foreninger, herunder Vildsund Erhvervsråd, der omfatter erhvervslivet i både Vilsund og Sundby.

Vækstprojektet har kørt siden i vinters med lokale arbejdsgrupper på begge sider af broen, der arbejder på at få udstykket flere byggegrunde og øget turismen i området.

- Vi er glade for at se, at der er kommet så mange. For hvis vi gør tingene i fællesskab, så når vi ufatteligt langt, sagde Flemming Jensen, formand for Vildsund Erhvervsråd, i sin velkomst.

- Vi er afhængige af at få nogle gode ideer op at stå for at skabe vækst. Ingen vækst er det samme som stilstand og det betyder tilbagegang, fortsatte han.

2 Skitserne er tænkt som et ideoplæg til debat, der kunne sætte tanker i gang hos de lokale. Visualisering: P+P Arkitekter

På mødet deltog Carsten Jahn fra Aalborg Universitet, der kom for at fortælle om det store kulturarvsprojekt ”Pericles”, som netop er blevet afsluttet.

Han opfordrede borgerne i Vilsund og Sundby til at bruge deres kulturhistorie som et værktøj til at skabe vækst og bosætning:

- Vilsund er et gammelt overfartssted, hvor mennesker har holdt til i årtusinder. Det er et mødested, og med hotellet, kroen og Vilsund Marked er folk kommet til fra nær og fjern, sagde han og tilføjede:

- For to-tre årtier siden var det nok, at man havde skole og gode boliger, men i dag skal der også fyldes nogle gode værdier i det. Der skal være et godt lokalt liv med nogle gode historier om det, der var før, men også om, hvor vi er på vej hen.

P+P Arkitekter havde forud for mødet fået frie tøjler til at forestille sig, hvordan fremtidens byggegrunde i Vilsund kunne se ud, og deres idéoplæg blev vel modtaget af tilhørerne.

Endelig var der temadebatter, hvor borgerne i grupper diskuterede, hvordan turisme, erhverv, fritid og bosætning kan styrkes i Vilsund og Sundby Mors.

- Der var virkelig god stemning og godt engagement. Folk var gode til at komme på banen, og vi fik mange gode input fra grupperne, siger Flemming Jensen.

I forbindelse med mødet blev der dannet otte arbejdsgrupper, der nu vil sætte turbo på udviklingen i området.