Fjordland er kommet på plads efter fusion

THY-MORS:Danmarks nye og største landboforening, Fjordland, er nu en realitet med bred og specialiseret rådgivning til mere end 1700 medlemmer, 6000 kunder og 215 medarbejdere.

Fusionen mellem Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og LandboThy blev en realitet, da medlemmerne i Landboforeningen Limfjord på den ekstraordinære generalforsamling 21. juni også stemte for fusionen. Fusionen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

Klar opgavefordeling

Bestyrelsen holdt det konstituerende bestyrelsesmøde mandag, hvor et af de væsentligste punkter var konstituering af formandskabet. Det noterer Fjordland i en pressemeddelelse.

Formandskabet består af en formand, der sammen med 1. næstformand varetager foreningens politiske opgaver og sikrer både det lands- og lokalpolitiske fokus inden for landbrugs- og fødevareerhvervet. Desuden en 2. næstformand, der i samarbejde med Fjordlands direktør, organisation og medarbejdere vil arbejde med at sikre den stærkest mulige rådgivning for foreningens medlemmer og kunder bl.a. via stærk tilstedeværelse i branchefællesskabet DLBR.

En enig og fuldtallig bestyrelse valgte som allerede aftalt Leif Gravesen, Thisted som formand. 1. næstformand er Morten Agger, Lemvig, og 2. næstformand er Lars Kristensen, Skive.

- Der skulle en ekstra generalforsamling til i Skive, men nu kigger vi fremad, og samarbejdet i Fjordlands bestyrelse kører allerede rigtig fint. Jeg brænder rigtig meget for bestyrelsesarbejdet og især for samspillet med og indflydelsen på rådgivningen. Jeg ser meget frem til det tætte samarbejde med direktør Henrik H. Galsgaard og den øvrige bestyrelse på området, siger Lars Kristensen.

Forud for fusionen skilte Landboforeningen Limfjord sig af med sin direktør Benny Kirkegaard og forfremmede Henrik Galsgaard til direktør, og den titel får han i Fjordland.

Udvidet rådgivning

Han skal nu sammen med bestyrelsen frem til august få organisationen på plads. Fjorland vil foruden de nuværende kerneområder økonomi, planteavl, miljø, jura, ledelse, byggeri samt kvæg- og svinerådgivning have øget fokus udvikling af nye områder inden for ny teknologi og digitalisering, bæredygtighed og den grønne omstilling, miljø, nye ejerstrukturer, selskabskonstruktioner med mere. Foreningen og rådgivningen er nu én enhed - fordelt på tre lokationer i Lemvig, Skive og Thisted.

For at styrke den politiske indsats, vil der blive etableret et politisk sekretariat, som blandt andet vil være med til at styrke Fjordland og medlemmernes indflydelse omkring det landbrugspolitiske arbejde – såvel nationalt som regionalt. Det politiske sekretariat vil som udgangspunkt have base i Skive.