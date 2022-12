Fjordland udvider direktionen: Det skal være nemmere at få fat i en leder

THY-MORS:Danmarks største landboforening Fjordland udvider fra 1. januar 2023 direktionen. Henrik Hardboe Galsgaard forsætter som administrerende direktør, og Henrik Hornstrup og Flemming Pedersen tiltræder som vicedirektører.

Samtidig får personale- og marketingsafdelingen direkte foretræde i direktionen med Mette Balle Hermansen i spidsen. Det oplyser Fjordland i en pressemeddelelse.

Flemming Pedersen, nuværende chef for økonomi & virksomhedsledelse, bliver vicedirektør for økonomi & jura, og Henrik Hornstrup, nuværende chef for planteavl, bliver vicedirektør for planter, miljø & natur. Dertil tiltræder Mette Balle Hermansen som chef for Fjordlands personaleafdeling og for marketing.

Henrik Hardboe Galsgaard har store forventninger til den nye struktur.

- Et vigtigt tema i den nye direktionsstruktur har været, at den enkelte medarbejder skal føle sig tættere på sin leder, og at beslutningsvejene bliver kortere. At vi nu bliver en direktion på tre personer, giver mulighed for at være mere til stede, siger han.

Den nye stilling som vicedirektør for planter, miljø & natur er oprettet med et ønske om at sætte endnu stærkere ind på den grønne dagsorden.

Som en del af den nye direktionsstruktur er det blevet besluttet, at Fjordlands personale- og marketingsafdeling skal have foretræde for direktion for at sikre afdelingernes synlighed på direktionsniveau. Nuværende direktionsassistent Mette Balle Hermansen tiltræder som chef for people & culture og marketing. People & culture er det nye navn for Fjordlands personaleafdeling,