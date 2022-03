Fjordlands første generalforsamling: 20 bestyrelsesmedlemmer blev til 14

THY-MORS:Landets nyeste og største landboforening, Fjordland, havde god opbakning fra medlemmerne, da man mandag aften samlede 250 deltagere i Nykøbing til den første, fælles generalforsamling efter fusionen sidste år.

Dengang vakte fusionen mellem de tidligere tre nordvestjyske landboforeninger meget debat blandt medlemmerne, og i Skive blev forslaget nedstemt i første runde, inden det derefter blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling. Til gengæld var den debat forstummet på generalforsamlingen mandag aften, bortset fra et konkret ønske om at få en bedre telefonomstilling i og mellem de tre rådgivningscentre.

- Allerede ved det første bestyrelsesmøde sagde vi ”vi” til hinanden. Corona har selvfølgelig gjort, at vi ikke har holdt så mange fysiske møder, som vi gerne ville, så vi er nok den eneste fusion, der gennemført delvist over Teams, sagde formand Leif Gravesen i bestyrelsens beretning.

Overskud trods fusionsår

I både bestyrelsens beretning og den efterfølgende debat blev der blandt andet diskuteret rigide regler om efterafgrøder og de værdiforringelser, som mange landmænd i Fjordland oplever i forbindelse med udpegning af jord som særligt naturbeskyttet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Fjordland, udsendt efter generalforsamlingen.

- Den politiske dagsorden er ikke lige til at gøre noget ved det nu, men det er alligevel noget, som Landbrug & Fødevarer er gået hårdt ind i. Blandt andet med overvejelser om at køre en principiel retssag på en paragraf 3-udpegning i Thy. Det er et arbejde, som kører lidt under radaren, og derfor måske ikke er så synligt, men jeg synes, at vi får noget for vores penge hos Landbrug & Fødevarer, sagde Leif Gravesen.

Fjordlands to næstformænd, Morten Agger og Lars Kristensen, bidrog til beretningen med indlæg om CO2-kreditter, ESG-rapporter og den brede, faglige rådgivning, som Fjordland råder over efter fusionen.

Årsrapporten, der blev fremlagt af administrerende direktør Henrik H. Galsgaard, viste et overskud før skat i 2021 på 101.000 kroner efter fusionsomkostninger på knapt fem millioner kroner, hvilket anses som tilfredsstillende. Resultatet før fusionsomkostningerne er således på 4,7 millioner kroner.

Kampvalg om poster

Ved generalforsamlingen skulle der ske en planlagt beskæring af fusionsbestyrelsen fra 20 til 14 medlemmer. Der var derfor flere kampvalg i de tre valgrunder om posterne i bestyrelsen.

I de to første afstemninger blev der stemt opdelt efter de tre områder i den vestlige del af Limfjorden, der ved fusionen dannede Fjordland: Thisted, Lemvig og Skive. Ved de to valgrunder blev hele formandskabet, det vil sige Leif Gravesen, Thisted, Morten Agger, Lemvig, og Lars Kristensen, Frederiks, genvalgt til bestyrelsen sammen med Morten Yde Kirk, Thisted, Jens Erik Nielsen, Bækmarksbro, og Niels Holger Nordendahl, Mors.

Seks kandidater stillede op til kampvalget om de fire poster som fritvalgte repræsentanter for hele landsdelen. Her blev Malene Bach Sevelsted, Skive, og Mette Iversen, Mors, valgt for to år, mens Roald Thing, Ramme, og Jesper Lousdal, Sydthy, blev valgt for ét år.

Roald Thing er nyvalgt til bestyrelsen, mens de øvrige alle er genvalg.

Bestyrelsen består desuden af formanden for Fjordlands deltidsudvalg, Sejr Bisgaard fra Mors, samt tre medarbejderrepræsentanter fra de tre rådgivningscentre i Skive, Thisted og Lemvig.