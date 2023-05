Flådens friske fartøjer på besøg: Derfor ligger store skibe i Thisted Havn

THISTED/VILDSUND:Hvis du er gået en tur forbi Thisted Havn, så er det ikke til at undgå at se, at der ligger to store skibe i vandet.

Det drejer sig om Søværnets Transportskib Sleipner og patruljefartøjet P521 Freja, som er bygget til at patruljere de danske territorialfarvande.

Og der er faktisk en fornuftig forklaring på, hvorfor skibene ligger i Thisted Havn. Det handler om en havmiljøøvelse, der foregår i morgen 10. maj ved Vildsundbroen.

Søværnet vil, i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi, lave en øvelse, der skal simulere, hvis transportskibet sejlede ind i Vildsundbroen og udledte olie. Derefter skal Beredskabsstyrelsen opsamle "olien" i form af poser af popcorn, der skal foregive et olieudslip.

Det er en vigtig øvelse at lave, hvis det reelle scenarie skulle udspille sig, fortæller lederen af Søværnets del af øvelsen, Nanna Flensborg.

- Det er en opgave i totalforsvarets portefølje. Et par gange om året sker der grundstødninger i Danmark, hvor vi skal opsamle olien, bortskaffe den osv. De rammer altid der, hvor man ikke tror det sker. Så det er for at være klar til at være klar, hvis det sker, siger hun.

Det er ikke den eneste øvelse, der foregår i denne uge. Thisted Havn får nemlig besøg af Hjemmeværnskompagniet Thy, der har planlagt en øvelse i weekenden, som alle er velkomne til at overvære.

- Det der skal ske er, at Hjemmeværnskompagniet Thy skal certificeres til Beredskabsstyrelsen. Opgaven er at bevogte Thisted Havn. I mellem 17 og 18, der kan folk komme ind og se, hvordan området ser ud indenfor hegnet, fortæller uddannelsesofficer Mogens Damsgaard.

Der er chance for, at Hjemmeværnet vil affyre løst krudt, men det håber Mogens Damsgaard ikke bliver nødvendigt.

Øvelsen finder sted på Thisted Havn fra morgen til aften lørdag 13. maj.