Flammer ved kurbad: Det var ikke, hvad de troede

HURUP:Der var kun tre minutter til midnat, da Nordjyllands Beredskab modtog en alarm om en brand ved Sydthy Kurbad på Idrætsvej i Hurup.

De første meldinger gik på, at et vildmarksbad var brudt i brand, men da brandfolkene fra stationen i Hurup nåede frem, viste det sig at være et brændeskur, der var gået ild i.

Rettelse det er et brændeskur som der har været ild i.

Vi er ved og være færdige på stedet. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) January 17, 2022

Ret hurtigt fik brandfolkene styr på flammerne og slukket ilden.

Årsagen til branden kendes endnu ikke, oplyser vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Men det bliver selvfølgelig undersøgt, siger han.