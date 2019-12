Flere ansatte i vuggestuen

THY:Bemandingen i Thisted Kommunes tilbud til de mindste bliver bedre næste år.

Det kan lade sig gøre, fordi kommunen har fået del i en pulje under Børne- og Undervisningsministeriet, hvor pengene skal bruges på de 0 - 2-årige med særlige udfordringer. Med cirka 3,8 millioner kroner i 2020 og 3,2 millioner kroner de efterfølgende to år bliver det muligt at ansætte endnu flere pædagoger og medarbejdere, udover hvad de nye minimumsnormeringer ligger op til.

Økonomien giver mulighed for omtrent ni faste stillinger som enten pædagoger eller pædagogiske assistenter. Det er beregnet ud fra et gennemsnit af, hvad en pædagogstilling typisk koster om året, hvilket er cirka 392.000 kroner. Det oplyser Thisted Kommune på deres hjemmeside.

De syv dagtilbud, som har fået del i puljen, er Børnehuset Koldbøtten i Koldby, Espersens Børnehus i Thisted, Hanstholm Børnehus, Hundborg Børnehus, Markblomsten i Vestervig, Skattekisten i Hurup og sidst Vuggestuen Tumlehuset i Thisted.

Hvert tilbud får en sum penge, som afhænger af antallet af børn, der er mellem 0 og 2 år og med særlige vanskeligheder. Da Tumlehuset udelukkende er en vuggestue for 0 – 2-årige, får Tumlehuset den største andel.

- Det er et rigtigt godt træk, at vi har fået en stor del af den pulje, som er afsat. Vi bliver flere pædagogiskuddannet medarbejdere, som får mere tid sammen med børnene, så leg, læring og trivsel øges, siger Gitte Thyrrestrup, leder af Tumlehuset.

- Vi har netop at gøre med en gruppe børn, som har gavn af ekstra tid og et målrettet fokus, og det giver flere pædagoger og pædagogiske assistenter os muligheden for, siger hun.

Set ud fra en politisk vinkel er pengene med til at understøtte de mål og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen og børne- og familieudvalget har sat.