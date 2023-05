Flere energizoner på vej: Borgerne skal høres fra en start

THISTED:I sidste måned besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at starte et pilotptpojekt for borgerdreven udpegning af en energizone i den sydlige del af kommunen.

Men en energizone alene dækker ikke behovet for plads til at etablere større energianlæg som biogas- eller Power-to-X-anlæg. Derfor skal der nu, sideløbende med pilotprojektet for borgerdreven udpegning af en energizone i kommunes sydlige del, udarbejdes kriterier for udpegning af andre energizoner. Efter planen for det arbejde skal kommunalbestyrelsen i denne måned tage stilling til, hvordan processen udformes.

Kriterierne for udpegningen skal sikre mulighed for dels at enten udpege eller udelukke områder til opstilling af vedvarende energianlæg, men også at det er de rigtige anlæg, der opstilles i den enkelte energizone.

Når kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik i næste uge har sagen på dagsordenen, fremgår det af sagsfremstillingen, at der blandt de mulige kriterier er hensynet til natur og landskab, men også krav om inddragelse af befolkningen i lokalområdet, lokalt medejerskab og sammenhæng med allerede eksisterende infrastruktur.

For at sikre offentligheden størst mulig indflydelse på processen foreslås det, at arbejdet med udpegning af fremtidige energizoner indledes med en fordebat. Det skal give større gennemsigtighed i udpegningen og højne borgernes indflydelse på processen for at "kvalificere planlægningen af energizoner i en tidlig fase", fremgår det af sagsfremstillingen.

Her henvises til erfaringer fra andre kommuner som viser, at fremgangsmåden gør en senere sagsbehandling for opstilling af VE-anlæg mere smidig end tilfældet er, hvis processen vendes om og starter med en offentlig høring ud fra en politisk beslutning.

Første skridt i processen for udpegning og planlægning af energizoner er, efter et forslag fra kommunens plan- og miljøafdeling, at inddrage offentligheden i en drøftelse af mulige kriterier for energizoner. Efter "køreplanen" skal det ske i løbet af andet og tredje kvartal i år. Målet er, at der inden årets udgang kan træffes endelig beslutning om kriterierne for udpegning af energizonerne.