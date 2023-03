Flere får demens: Hjemmeside er klar med råd

THISTED:Thisted Kommune har lanceret en ny hjemmeside, som skal give de mange borgere, der har demens tæt inde på livet, råd og vejledning til, hvor de kan få hjælp, samt svar på de spørgsmål, de måtte have.

"Demensvenligt Thy" hedder tiltaget, som skal være med til at skabe mere åbenhed om tilstanden.

- Ingen skal stå alene med demens, siger Anne Fink, chef for ældre og træning i Thisted Kommune, om baggrunden for det nye tiltag. Hun fortsætter:

- Det er noget, vi har sammen, og ansvaret for at skabe et demensvenligt Thy ligger hos alle. Gennem aktivt medborgerskab kan og skal vi involvere og aktivere hinanden. Med et fælles fundament, håber vi, at synliggøre mulighederne for et godt liv, på trods af demensen.

På hjemmesiden www.demensvenligtthy.dk kan alle søge information. Både om hvilke muligheder der er for at få hjælp, men også om, hvordan man som privatperson spiller en vigtig rolle og kan være med til at skabe større åbenhed om tilstanden, der påvirker mange menneskers liv.

Gitte Sand Dahlgaard er én af de demenskoordinatorer, der står klar med råd og vejledning, når hverdagen slår en kolbøtte, og en borger bliver ramt af demens. Der går meget forud for selve diagnosen, og mere opmærksomhed på den del, vil kunne gøre en forskel for mange, fremhæver hun.

- Hvis vi som mennesker ændrer adfærd, så er der noget galt. Det skal vi blive bedre til at tale om og være opmærksomme på. Alle sammen. Det handler meget om ikke at være berøringsangst. Vær åben og ærlig. Vi skal turde italesætte ændringer i den gode ven eller venindes adfærd. Fordi vi gerne vil hjælpe og fordi, det er svært og hårdt at blive ramt af demens, siger hun.

Det anslås, at der er 800 personer med demens i Thisted Kommune. I 2034 forventes det tal at være steget til 1400.