Flere faciliteter ved Vandet Sø: Det trækker op til en anke

Det er tilladt at windsurfe indenfor et afmærket område i den østlige ende af Vandet Sø. Her er der også etableret en gangbro til vandet og som en del af Cold Hawaii Inland-projektet ønsker kommunen at lave bedre parkeringsforhold og opføre en cirka 32 kvadratmeter stor bygning med toilet og plads til bad og omklædning. Arkivfoto: Peter Mørk