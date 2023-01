Flere jordemødre på travl fødegang

THISTED:Sidste år havde fødegangen i Thisted 593 fødsler. Men fødslerne udgør kun en del af jordemødrenes arbejde. Ambulante besøg og andre opgaver fylder også en stor del af arbejdstiden. Nu håber chefjordemoder Majken Jensen, at det lykkes at ansætte flere jordemødre, så der bliver ekstra dækning på de travleste vagter.

I 2021 blev der i forbindelse med finansloven givet mindst 100 millioner årligt til at styrke fødselsområdet. I Region Nordjylland betyder det, at der i 2022 blev tilført 10 millioner kroner. Pengene fordeles efter antallet af fødsler, og ifølge Majken Jensen betyder det, at fødegangen i Thisted får cirka 1,1 millioner kroner til flere ansatte.

- De der midler har jo været på vej i hele 2022. Man vidste godt, de kom, så alle var ude at annoncere efter jordemødre. Det udfordrede også os en lille smule, må jeg nok sige. Så hen over sommeren sidste år havde vi da nogle opslag, hvor vi ingen ansøgere fik, fortæller chefjordemoderen.

Efter et nyt opslag i efteråret fik fødegangen i Thisted ansat to jordemødre.

Hen over jul blev der igen annonceret efter jordemødre til gynækologisk/obstetrisk område på Aalborg Universitetshospital Thisted.

- Der er også kommet nogle ansøgninger, så vi er da fortrøstningsfulde, siger Majken Jensen.

Pengene på finansloven er øremærket til flere ansatte, rekruttering og fastholdelse og til at fødegangene kan leve op til nye, nationale rettigheder til førstegangsfødende. De nye retningslinjer indebærer, at førstegangsfødende får ret til to døgns barselsophold på hospitalerne eller hjemmebesøg efter en ukompliceret fødsel.

I Thisted lever fødegangen i forvejen op til, at førstegangsfødende skal tilbydes to døgns barsel.

- Vi sender aldrig førstegangsfødende hjem med det samme. Det er kun, hvis de selv ønsker at tage hjem, men det gør de stort set aldrig. Så behovet for at tage på hjemmebesøg er ikke så stort, forklarer Majken Jensen.

Til gengæld kan der i det daglige arbejde på fødegangen godt bruges flere hænder.

- Til det fremmøde, vi skal have, er vi sådan set det antal, vi skal være. Men med de her finanslovsmidler skulle vi gerne have nogle ekstra hænder, og når vi har det, så skal vi udvide vores beredskab en lille smule. I dagvagterne kan der godt være ret travlt på grund af meget ambulant arbejde, så vi vil gerne have en ekstra dagvagt i hverdagene, siger chefjordemoderen.