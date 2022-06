Flere landsbyer får tilbud om fjernvarme

SNEDSTED:De voldsomt stigende priser på gas og olie har fået mange borgere til at undersøge muligheden for at blive koblet på fjernvarmen. Det mærker man blandt andet hos Snedsted Varmeværk.

- I perioder er vi blevet kimet ned af borgere, og svaret er, at vi rigtig gerne vil arbejde for at udbrede fjernvarme til flere byer i Thy, og vi har projekter i gang i både Vilsund, Sundby, Hørdum, Koldby og Hundborg, siger Poul Erik Fransen, formand for Snedsted Varmeværk.

Varmeværket ved præcist, hvor mange husstande, der skal sige ja til fjernvarme i hver enkelt landsby, før det er muligt at etablere den nye varmekilde.

I Vilsund og Sundby kræves det for eksempel, at 80 til 85 procent af husstandene bakker op. Ellers falder projektet. Går alt efter planen, tager det omkring to år, før byerne har fjernvarme.

- Det er utrolig vigtigt, at man som lokalsamfund går sammen om at tage stilling. For hvis hver femte husstand i stedet investerer i en varmepumpe, så kommer der ikke fjernvarme, udtaler Carsten Nielsen, der er driftsleder i Snedsted Varmeværk, i en pressemeddelelse, som er udsendt af Thisted Kommune.

Kommunen er nemlig i dialog med fjernvarmeværkerne om, hvordan man inden for en overskuelig tid kan give borgere, der har olie- eller gasfyr, besked om, hvorvidt de kan forvente, at der kommer fjernvarme hos dem i fremtiden, hvor lang tidshorisonten er og muligheder for eventuelle overgangsløsninger. Når det arbejde er gjort, vil alle berørte få direkte besked.