Flere sigtelser til Audi-tyv

VESTERVIG: Den 37-årige mand, som i tirsdags lånte en Audi A3 til en prøvetur hos en forhandler i Holstebro, kan forvente flere sigtelser. Politiet anholdt torsdag manden tæt på hans bopæl i Vestervig.

En politipatrulje fik øje på Audien og bragte den til standsning. Herefter blev manden anholdt og sigtet for tyveri af bilen. Derudover sigtes han også for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer og for at have kørt i en bil med stjålne nummerplader. Derudover var bilen ikke forsikret.

Den 37-årige, som i forvejen er kendt af politiet, blev løsladt efter et par timers anholdelse.