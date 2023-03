Flere stole blev slæbt ind: Mange vil slås for den lokale skole

THY:Thisted Kommune har planlagt tre borgermøder i anledning af det forslag til ny skolestruktur, som mandag blev foreløbigt godkendt af børne- og familieudvalget. De tre møder finder alle sted i april, et par uger inde i den otte uger lange høringsperiode, som er en del af proceduren i forbindelse med skolelukninger.

Men allerede i denne uge er der borgermøder på stribe rundt omkring i nogle af de berørte skoledistrikter.

Det første fandt sted mandag aften i Vestervig, hvor den lokale skolebestyrelse sammen med Vestervig Håndværker- og Borgerforening inviterede til "orienteringsmøde" i Vestervig-Agger Aktivitetscenter.

Invitationen gjaldt dog ikke pressen, fremgik det af Facebookopslag. Men Nordjyske erfarer, at det var et velbesøgt møde, hvor der måtte bæres ekstra stole ind.

I Koldby har skolebestyrelsen og områdets foreninger indkaldt til møde torsdag aften på Koldby Skole. "Vi ønsker på mødet en dialog om, hvordan vi som borgere i Koldby skoledistrikt skal reagere på udspillet", hedder det i invitationen. Konsekvenserne og muligheder i tilfælde af en lukning, og "indspark til høringssvar" er andre punkter på dagsordenen.

Dagen efter er der et tilsvarende møde på Bedsted Sydthy, den tredje skole i Sydthy, som står til lukning. Et møde, "hvor vi sammen kan få alle de gode ideer på bordet til, hvorfor vores skole skal forblive", som det fremgår af opslaget om mødet fredag aften på skolen, der er arrangeret af skolebestyrelsen med opbakning fra "diverse foreninger".

I den modsatte ende af kommunen, hvor to af de tre afdelinger af Hannæs-Østerild Skole skal lukke ifølge skolestrukturplanen, er der så vidt vides endnu ikke planlagt tilsvarende borgermøder.

Men den aktuelle skolestrukturdebat har ryddet dagsordenen for et længe planlagt møde onsdag aften i det, der hedder Støtteforeningen for Hannæs-Østerild. Mødet er forbeholdt bestyrelsesmedlemmer i områdets beboerforeninger samt andre inviterede, herunder lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og interessen vil især samle sig om en af disse politikere, Jane Rishøj (V) fra Vesløs, der er medlem af børne- og familieudvalget.

Modsat i de andre berørte skoledistrikter er der måske udsigt til mere delte meninger i Hannæs-Østerild-området, fordi to skoleafdelinger står til at lukke, mens den i Frøstrup bevares.

De offentlige høringsmøder, som Thisted Kommune inviterer til, finder sted 11., 12. og 13. april i henholdsvis Hannæs Hallen i Vesløs, Vestervig-Agger Aktivitetscenter og Teutonersalen ved Thisted Gymnasium.

Høringsperioden varer fra 28. marts - dagen efter kommunalbestyrelsens førstebehandling - til 24. maj. Den nye skolestruktur skal endeligt vedtages 27. juni, men træder først i kraft fra skoleåret 2024-25.