Flere thyboer: Tilbagegang vendt til et plus - færre på Mors

THY/MORS:Mange års udvikling med faldende befolkningstal i Thisted Kommune blev i 2022 brudt. Thy endte med netto af få 299 nye borgere i løbet af året, svarende til en befolkningsfremgang på 0,7 procent. Det viser en ny statistik fra kommunen, der pr. 1. januar havde 43.368 indbyggere, 299 flere end samme dato året før.

Ifølge en pressemeddelelse er tilvæksten relativt set en anelse højere end i Aalborg Kommune, der normalt er den nordjyske kommune med størst fremgang i folketallet.

Der er dog i høj grad en dyster baggrund for de positive tal. Tre fjerdedele af de nye thyboer er nemlig ukrainere, der er kommet hertil som flygtninge siden den russiske invasion. 530 ukrainere boede der i Thisted Kommune 1. januar 2023, hvilket er 228 flere end samme dato året før.

Den sidste fjerdedel af befolkningstilvæksten - godt 70 nye borgere - er primært EU-borgere, og især tyskere, polakker og rumænere.

Tilfældigvis svarer det tal ganske nøje til det antal danske borgere, som Thisted Kommune har mistet i det forløbne år. Men nettofraflytningen af danske statsborgere har været mindre end i mange år.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) glæder sig over udviklingen:

- Vi har meget at byde på i Thy, og målet er, at det skal blive attraktivt for endnu flere at vælge os til. Noget tyder umiddelbart på, at det er lykkedes for virksomhederne i Thy at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Den er der brug for inden for en række sektorer, og det er positivt, hvis andre EU-borgere også kan finde det gode liv, siger borgmesteren ifølge pressemeddelelsen fra kommunen.

Kommunens tal giver også et overblik over til- og fraflytning i forskellige dele af kommunen. Her er det igen Klitmøller, der kan mønstre den største fremgang med et plus på over ni procent. Men også Vorupør og Vester Vandet har haft pæne fremgange befolkningstallet i det forløbne år.

Mors under 20.000

Selv om Mors også har taget imod mange ukrainske flygtninge, har det her ikke været nok til at bremse befolkningstilbagegangen i kommunen, der nu er kommet under 20.000. Helt præcis havde Morsø Kommune19.921 indbyggere pr. 1. januar - 127 færre end samme dato året før.

Morsø har fået 114 flere ukrainere som indbyggere i løbet af 2022, mens antallet af andre nationaliteter er steget med 19. Derimod er antallet af danske statsborgere faldet med 260, viser en opgørelse fra Morsø Kommune.