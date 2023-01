Flere til tjek på sygehuset efter færdselsuheld

THY-MORS:Lokalpolitiet i Thisted blev omkring kvart over 11 tirsdag kaldt til rundkørslen på Østerbakken og Thisted Kystvej. En 62-årig mandlig bilist fra Mors, der kom kørende ind i rundkørslen fra Korsgade, påkørte her en 71-årig mand fra Thisted, der var på vej til fods over fodgængerovergangen. Politiet melder om mindre personskade.

Lidt før klokken 15 måtte en patrulje rykke ud til et bilsammenstød i Nykøbing. To biler, der holdt på Kærvej og afventede en forankørendes venstresving ud på Næssundvej, blev påkørt bagfra af en bil, ført af en 23-årig kvinde fra Nykøbing. De to påkørte bilister, henholdsvis en 63-årig kvinde og en 72-årig mand, begge fra Mors, blev kørt til undersøgelse på henholdsvis Thisted og Viborg sygehuse.