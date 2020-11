Flere ting skal være på plads, før der er tyngde bag krav om "åbne grænser"

THISTED:Situationen er frustrerende for mange, men giver ikke anledning til, at Thisted Kommune formulerer et krav om at få kommunegrænsen genåbnet.

- Som tingene er lige nu, tror jeg vi står os bedst ved at acceptere, at der fortsat er nogle ting, som skal være helt på plads før vi som kommune med tyngde kan melde ud, at grundlaget for den nuværende nedlukning er væk. Aflivningen af mink på farmene i Thisted Kommune er afsluttet, men vi er stadig i gang med den omfattende test af kommunens borgere blandt andet for at få et billede af udbredelsen af cluster 5 virus. Når vi har det, har vi også et udgangspunkt for at talte for en lempelse af de nuværende restriktioner.

Det siger borgmester Ulla Vestergaard (S) som reaktion på kravet om ”åbne grænser”, som er formuleret af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen.

-Jeg tager tilkendegivelsen som udtryk for, at der også blandt politikere i kommunalbestyrelsen er frustrationer over den nuværende situation, men også over at vi ikke kan få konkrete svar på de mange spørgsmål, der rejses om grundlaget for de beslutninger, der er truffet, siger borgmesteren.

Hun vurderer, at det her og nu giver bedre mening at bruge de politiske kræfter på at diskutere, hvordan der ageres indenfor retningslinjerne.

- Jo mere utilfredshed, vi melder ud politisk, jo større usikkerhed blandt borgerne. Men jeg vil både rose og anerkende borgere og virksomheder for deres vilje til at finde løsninger trods de mange spørgsmål, der savner svar lige nu.