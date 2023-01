Flertal for farvel: Hellere helt ude end inde på frihjul

THISTED:Hvis et medlem af en kommunalbestyrelse klart tilkendegiver, at vedkommende hverken har interesse i eller ønsker at bidrage til arbejdet i kommunalbestyrelsen - og heller ikke vil deltage i møder i resten af valgperioden, så giver det god mening at lade det pågældende medlem træde ud.

Sådan lød ræsonnementet fra Kenneth Bjerregaard, formand for Venstres gruppe i Thisted kommunalbestyrelse, som tirsdag aften behandlede en anmodning fra det konservative medlem Per Skovmose om at træde ud af kommunalbestyrelsen.

- Der er ikke plads til at køre på frihjul, bemærkede Kenneth Bjerregaard, som understregede, at Per Skovmoses begrundelse for at træde ud ikke umiddelbart kunne betragtes som "rimelig grund".

- Men hvis man ikke vil deltage i kommunalbestyrelsens arbejde, skal det være muligt at sige: Ud med ham, tilføjede Kenneth Bjerregaard senere.

- Den eneste rimelige grund er her, at vi mener, at kommunalbestyrelsen skal være fuldtallig, sagde Kenneth Bjerregaard, der var med til at levere et flertal på 13 stemmer for at imødekomme anmodningen fra Per Skovmose.

De 13 stemmer kom fra Venstre, Konservative samt Nye Borgerlige. Dansk Folkeparti og Enhedslisten, hver med en stemme, ønskede ikke at tage stilling, mens Socialdemokratiet, SF og Alternativet med 11 stemmer ikke ville imødekomme Per Skovmoses anmodning.

Med 13 stemmer for og 11 imod besluttede Thisted kommunalbestyrelse at imødekomme Per Skovmoses ønske om at træde ud af kommunalbestyrelsen. To medlemmer undlod at stemme. Arkivfoto: Bo Lehm

22. december meddelte Per Skovmose borgmester Niels Jørgen Pedersen, at han ønskede at træde ud af kommunalbestyrelsen med virkning fra årsskiftet. Blev ønsket ikke imødekommet "vil jeg hermed melde afbud til alle møder, som jeg forventes / er udpeget til at deltage i som KB-medlem med virkning fra 1/1-23 og resten af valgperioden", fremgår det af brevet til borgmesteren.

Per Skovmose begrundede sit ønske med utilfredshed med kommunens forvaltning og deraf følgende frygt for sine muligheder for at agere som medlem af kommunalbestyrelsen, et synspunkt han også har udtrykt i opslag på Facebook .

- Vi har alle accepteret hvervet som kommunalpolitikere. Det er et borgerligt ombud omkranset af lovgivning om vores rettigheder og pligter - og om muligheden for at blive fritaget, sagde Ulla Vestergaard, formand for den socialdemokratiske gruppe.

Hun fandt ikke, at Per Skovmoses begrundelse opfyldte kriterierne for fritagelse.

- En rimelig grund er helbredshensyn, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Det er der ikke tale om her, sagde Ulla Vestergaard.

- Sagen er principiel med et personligt udgangspunkt, men jeg ser heller ikke en rimelig grund til at imødekomme ønsket. Sagde jeg "ja" ville jeg skrive under på den mistillidserklæring til forvaltningen, som anmodningen er, sagde Joachim Plaetner Kjeldsen, Alternativet.

- Jeg vil ikke gøre det her til en principiel sag, men vi kan ikke have en valgt person siddende, som ikke har interesse i at deltage i arbejdet. Og den mistillid, der kommer til udtryk mod forvaltningen, kan jeg ikke støtte, sagde Jens Otto Madsen, EL.

Morten Bo Bertelsen, SF, ønskede at afprøve, hvad der er muligt eller ikke muligt.

- Jeg mener, at det er i strid med ordlyden i paragraf 103 i den kommunale valglov, sagde han med henvisning til paragraffen, der oplister, hvad der anses som rimelig grund for at ønske sig fritaget for medlemskab af kommunalbestyrelsen.