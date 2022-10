Flot sejr til Koldby/Hørdum

VIBORG:Oprykkerne fra Koldby/Hørdum har haft en fornem sæson i serie 2 med en flot pointhøst. Søndag kom der så en foreløbig kulmination på sæsonen, da thyboerne med en flot sejr på 5-2 over Viborg Søndermarken definitivt sikrede sig en sæson mere i serie 2. Samtidig ligger holdet lunt i svinget til at ende på rækkens 2. plads, der giver playoff kampe om oprykning til serie 1.

- Det var en super flot kamp af gutterne. Vi leverede en god og disciplineret indsats, og så stod vi super godt på banen, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

I første halvleg stod Koldby/Hørdum dybt og forsøgte lukrere på omstillinger. Thyboerne kom også frem til flere fine kontrachancer, men der skulle et koks i hjemmeholdets forsvar til, før Koldby/Hørdum fik scoret. I det 38. minut udnyttede Nikolaj Rahbæk således et koks i Viborg Søndermarken-forsvaret, forårsaget af en lang bold, til at bringe sit hold foran. I første halvlegs overtid fik hjemmeholdet udlignet til stor ærgrelse for gæsterne.

Ligesom første halvleg var sluttet skidt for Koldby/Hørdum, så startede anden halvleg også skidt. Blot et minut inde i halvlegen kom Viborg Søndermarken nemlig foran. Målet kuede dog ikke thyboerne, og i det 51. minut fik de udlignet, da Thomas Uhlig serverede bolden for Magnus Andersen efter et velspillet angreb. Efter udligningen bed hjemmeholdet også fra sig, og målvogter Tobias Riis måtte diske op med to store redninger for at holde viborgenserne fra fadet. I det 72. minut kom Koldby/Hørdum så på sejrskurs, da Thomas Kristensen hamrede et langskud i mål. Thyboerne havde for alvor fået hul på målbylden, og i det 78. og 87 lukkede Magnus Andersen opgøret med to scoringer. Først ledte en bolderobring af Laurits Sand Smed til en scoring, og kort før slutfløjt slog Magnus Andersen til igen, da han eksekverede et straffespark til slutstillingen 5-2.

- Det var en super vigtig sejr og holdet skal have stor ros, siger Hanne Sand Smed.

Med to kampe tilbage befinder Koldby/Hørdum sig på den playoff-givende 2. plads med tre point ned til nærmeste forfølger, og der ønsker de også at slutte.

- Vi går selvfølgelig efter den 2. plads, selvom det bliver svært, siger Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum møder i deres næste kamp Højslev på udebane.