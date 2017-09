Ny vandrerute ved Isbjerg indviet

NORS: Masser af mennesker var fredag mødt frem, da en halvanden kilometer lang vandrerute med 12 udsigtspunkter undervejs i området ved Isbjerg blev indviet.

Det nye udsyn over landskabet er skabt med et tilskud på to millioner kroner fra Realdania. Pengene er brugt til podier og markører på vandreruten og til at skabe ruten, mens Naturstyrelsen Thy har bidraget med skovrydning, en bålplads og en trappe op til - eller ned fra nogle af de store udsigter.

- Her er åbnet for et område og samtidig taget hensyn til flora og fauna, sagde borgmester Lene Kjelgaard Jensen ved åbningen af vandreruten.