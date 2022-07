Flygtningefamilier på miniferie ved Bulbjerg

NØRKLIT:Det var en særdeles frisk og ikke særlig sommerlig blæst, som tirsdag bød et hold ukrainske flygtningefamilier velkommen til en miniferie på Bulbjerghjemmet i Nørklit ved Frøstrup.

Men der skal mere end en omgang køligt sommervejr til spolere ferieglæden.

- Det er godt at være her. Jeg er sikker på, at vi får nogle gode dage, siger Julia Kuhog, som deltager sammen med sine to børn, Pavlo og Maria på 11 og tre år.

Børnene var hurtige til at finde sammen med både ukrainske og danske legekammerater - sidstnævnte er børn af nogle af de frivillige hjælpere fra Tjernobylforeningen, som har arrangeret ferieopholdet.

Lene Gertsen og Elsebeth Jensen, to af bestyrelsesmedlemmerne i Tjernobylforeningen, der arrangerer miniferier for ukrainske flygtningefamilier.

Foreningen, der har navn efter det forulykkede atomkraftværk i Ukraine, holder ellers normalt sommerlejre for børn fra nabolandet Belarus (Hviderusland), der har været hårdt ramt af stråling fra Tjernobyl.

Denne lejr har måttet aflyses i nogle år, først på grund af coronaen og nu krigen i Ukraine. Til gengæld kan foreningen tilbyde ukrainske flygtningefamilier i Thy ferie på Bulbjerghjemmet, fordelt over to uger. Hver af ugerne med knap 40 børn og voksne.

Perleplader var en af aktiviteterne på miniferiens første dag.

Det er et kort ophold - fra tirsdag formiddag til torsdag aften. Men Julia Kuhog er glad for muligheden for komme ud i naturen og for at møde både landsmænd og danskere.

Hun og de to børn kom til Danmark i begyndelsen af marts, kun et par uger efter den russiske invasion af hendes hjemland.

- Vi kommer fra en lille by med to militære kaserner, så en dag sagde min mand, at det var bedst at jeg og børnene tog af sted, fortæller Julia Kuhog.

Ukrainsk og dansk flag i forening på perlepladen.

Hendes mand måtte blive tilbage. Han er dog ikke soldat, men arbejder på et landbrug, der producerer fødevarer til den ukrainske hær. Og heldigvis har han det godt, ligesom familiens hus er uskadt.

- Men børnene savner deres far forfærdeligt, fortæller Julia Kuhog.

En romantisk historie

Hun og børnene valgte at rejse til Danmark og Thy, fordi familien har venner i Vestervig. Og hos dem - og en dansk nabofamilie, der åbnede deres hjem - boede Julia og børnene, indtil de fik en lejlighed i det centrale Thisted.

Ferien ved Bulbjerg er også en mulighed for nyt tøj, doneret af Tjernobylforeningens sponsorer.

Men også af en anden grund var det naturligt for Julia at søge mod Danmark. For hun har været her før, bl. a. for at gå på landbrugsskole på Kalø. Og fra Danmark havde hun en romantisk historie med hjem i kufferten. En af de andre elever på Kalø var nemlig den ukrainske mand, hun siden blev gift med.

- Vi har snakket om, at vi ville besøge Danmark sammen med børnene. Men vi havde jo ikke forestillet os, at det skulle være på denne måde, siger Julia Kuhog.