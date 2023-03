SKOLELUKNINGER:Kom til Thy og bo, for her har vi det hele - højt til loftet, gode uddannelses muligheder, skoler for alle, med tid og nærvær for børnene, uden lang transport tid, masser af foreningsliv og sports tilbud, plejehjem hvor de ældre kan nyde deres sidste år, tæt på familien og deres fødehjem..

Altså hvis du flytter inden for Thisteds byskilt!

Skulle du af uransagelige årsager have lyst til at bo i en lille eller mindre by, hvor man kan kende alle, og hvor man løfter i flok, nyde nærheden, foreningslivet og den korte vej til skole, så skal du ikke flytte til Thy!

For her betyder decentralisering (modsat resten af Danmark) at samle alt i en geografisk lille område, helst inden for en radius på 5km, for det giver bedre trivsel, nærvær og undervisning.. det må man jo kunne forstå!

Men men, der er selvfølgelig også positive ting ved Thys alternative tolkning af ordet “decentralisering” - egentligt et dejligt ord, med potentiale, når man tænker over det.. "gøre uafhængig af centrum".

Men nå ja, jeg skal huske, at jeg bor i Thy - så tilbage til det positive ved Thisted Kommunes holdninger til sammenhold og det fantastiske Thy, samt tolkning af ordet, Decentralisering.

Der bliver billige huse til salg!

Lige noget for alle, der drømmer om et dejligt hus, der er til at betale, hvor man kan starte en familie, med kort vej til skole og sport, så man både kan nå have kvalitets tid med mor og far, samt har det sjovt med vennerne ...

Men hov, tror vist, jeg glemte at skolen skal lukkes, og barnet skal bruge tiden på transport, i stedet for at spille Uno med Mor og Far, mens der hygges og tales om dagen oplevelser, inden fodbold eller lege aftalen med klasse kammeraten .

Men det er jo for børnenes skyld, det må vi jo kunne forstå!

Flyt til Thisted ...! Glem alt om Thy.

For i Thy er det kun Thisted, der gælder, kun Thisted, der har alt, hvad hjertet kan begære.