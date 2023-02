Flyttedag i butikscenter: Sko- og herretøjsbutikker ned i gadeniveau

THISTED:Efter godt og vel 14 år oven for rulletrappen i J. P. Jacobsen Centret er skobutikken Skoringen i Thisted nu på vej tilbage til gadeplan i Storegade. Også en anden af de nuværende butikker på første sal i indkøbscentret, herretøjsforretningen Mr. Oliver, flytter en etage ned.

Begge rykker ind i en del af det butiksareal, hvor H&M havde til huse indtil januar sidste år, og begge får indgang direkte fra Storegade. Skoringens hovedindgang bliver dog fra butikscentrets foyer.

- Vi får lov til at blive en del af gågademiljøet, og faktisk på omtrent samme sted, som før centret blev bygget, da butikken hed Kjeldgaard Sko, fortæller indehaveren, Daniel Smalbro Pedersen.

Første sal fungerer ikke

Han anerkender, at placeringen lige oven for rulletrappen var den bedste blandt alle butikkerne på første sal:

- Men det er ikke nogen hemmelighed, at førstesalsplaceringer fungerer ikke. Det gør det ikke i nogen butikscentre, siger han.

Daniel Smalbro Pedersen overtog sidste år Skoringen-butikkerne i både Thisted og Nykøbing efter Per Overgaard Christensen, der også i sin tid var en af hovedkræfterne bag byggeriet af butikscentret - som han stadig er medejer af.

Et overdækket butikscenter har sine fordele - ikke mindst i dårligt vejr, erkender Daniel Smalbro:

- Men med den nye placering får vi fordelen af både gågade og center. I omegnen af 2500 mennesker går hver dag ind i Føtex. Så med en indgang lige overfor kan vi simpelthen ikke ligge bedre, siger han - der vil bruge det overdækkede område foran butikken til udstilling af "gadevarer".

Med 240 kvadratmeter får den nye Skoringen-butik stort set samme størrelse som den nuværende. Den lagerplads, som er meget vigtig for en skotøjsbutik, bliver derimod lidt mindre. Til gengæld er der højere til loftet i underetagen:

- Så vi bliver nødt til at klatre lidt højere op på stigerne, hvis vi skal finde et par vinterstøvler om sommeren, siger han.

Daniel Smalbro Pedersen ved Skoringens kommende hovedindgang, lige over for Føtex i J. P. Jacobsen Centret. Foto: Bo Lehm

"Spændende planer"

Per Overgaard Christensen kunne allerede 4. februar fortælle, at der var fundet "nye lejere" til underetagen af den tidligere H&M, men ønskede ikke at afsløre, hvilke to specialbutikker, der var tale om.

Det har ikke i denne omgang været muligt at få en kommentar fra medindehaveren af centret, men Per Olsen, daglig leder af Mr. Oliver, bekræfter, at tøjbutikken også flytter ned i stueetagen. Både Skoringen og Mr. Oliver regner med at åbne i de nye omgivelser omkring 15. april.

På første sal i J. P. Jacobsen Centret er der allerede tre tomme butikslejemål, inklusive den øverste del af det tidligere H&M.

Hvad der skal ske med de i alt 3000 ledige kvadratmeter i centret, det har Per Overgaard Christensen ikke ønsket at løfte sløret for. Kun at der bliver arbejdet med "spændende planer" for førstesalen.

Han har dog oplyst over for Nordjyske, at der på denne etage ikke er aktuelle planer om at realisere det projekt om indretning af boliger, som han tidligere har fået et arkitektfirma til at skitsere.