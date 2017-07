Fod på en tur i Thy

THY: 22 kilometer til fods kan godt give både ømme fødder og vabler, og når der til og med er 18 kilo opbakning i rygsækken, kan det også mærkes i ryg og skuldre.

Morgenen efter første vandredag på Thy Hike, en fodtur på langs gennem Nationalpark Thy med start ved Lodbjerg Fyr og Hanstholm som mål, kan mere end én af de 18 turdeltagere skive under på, at det kan mærkes, når man ikke er vant til at bevæge sig til fods over større afstande.

Efter en nat i telt og sovepose er de 14 kvinder og fire mænd i alderen fra 18 til 32 år klar til at snøre vandrestøvlerne og tage oppakningen på ryggen og betræde nye stier på turen gennem nationalparken med 28-årige Maria Vangsgaard og Rosa Kirstine Christensen, 27, som guider.

De to har fået ideen til Thy Hike, og nu tester de og deres 16 vandrerfæller i praksis, om turen fungerer, som tænkt.

Er det tilfældet, er de klar til at lave flere ture af samme slags for yngre mennesker. De skal være et alternativ til friluftsaktiviteter som løb og kørsel på mountainbike - og til de vandreture, som allerede arrangeres i nationalparken.

Tilbuddet fra de to er mere end vabler og ømme fødder. Tanken er at bruge fællesskabet på vandreturen som en mulighed for at koble af fra alle øvrige gøremål til fordel for at være sammen om noget helt andet og udfordre sig selv både fysisk og mentalt.

- Det kan god være, man kryber i soveposen med ømme fødder og vabler, men så står man op til en smuk dag, hvor der ikke skal tænkes på andet end at være sammen om at opleve - og tænke på det næste skridt på turen, siger de to.