Fodbolddrenge testet: Ingen er endnu blevet smittet

THISTED:Efter alt at dømme kan de så småt ånde lettet op i Thisted FC.

Som NORDJYSKE skrev mandag har klubben prompte lukket ned for al aktivitet i sin U17-afdeling, efter at en træner i søndags fik et positivt svar på en coronatest. Klubben har bedt samtlige spillere i afdelingen om at lade sig teste og holde sig i hjemmeisolation til svarene forelå. Og her onsdag morgen tyder intet på, at smitten har bredt sig. Hidtil har 22 spillere fået svaret ”negativ” på deres tests, og det samme er tilfældet for den smittedes trænerkollega.

De gode nyheder får dog ikke klubben til at åbne op for træning og kampe i afdelingen endnu. Thisted FCs næstformand Torben Poulsen, der selv er far til en dreng i afdelingen, oplyser, at enkelte spillere og den anden træner i afdelingen af forsigtighedshensyn skal have en test nummer to.

- Når de så forhåbentlig igen tester negativt, kan vi åbne op for aktiviteterne, siger Torben Poulsen.

Han oplyser videre, at flere trænere i andre årgange i klubben også har fået foretaget tests, og her er alle svar også negative.

- De har jo alle sammen deres gang i klubben, hvor den smittede træner kan have mødt dem. Derfor har vi for en sikkerheds skyld ladet trænere fra andre årgange teste, siger Torben Poulsen.

Han tilføjer:

- Det er utroligt skønt at se, at vi kun har negative testresultater. Vi håber, som det tyder på, at vi har undgået smittespredning, men vi holder selvfølgelig stadig vejret, til vi har fået de sidste resultatet og herunder resultatet fra den smittede træners nærmeste kollegas anden test, siger Torben Poulsen.