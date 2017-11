Fodboldpiger fra Thy i landsfinale

THY-HANNÆS: Spillerne fra FC Thy Piger skal nu en tur til landsfinalen i januar i Boxen i Herning i kampen om Danskernes Idrætspris 2017.

FC Thy Piger er et samarbejde om pigefodbolden fra U13 og opefter mellem de fem klubber: Nors BK, Thisted FC, Koldby-Hørdum IF, Frøstrup Hannæs IF og IF Nordthy.

I 2016 gik Skyum Idrætsefterskole med i samarbejdet for U18 årgangen, som hedder FC Thy Piger-Skyum. Fra i år er klubsamarbejdet udvidet til også at omfatte 11-mands damesenior-fodbold. Senior-holdene spiller under navnet FC Thy-Thisted Q.

Den endelige vinder udnævnes 8. januar og Danskernes idrætspris er en pris, der går til et initiativ eller projekt, der i særlig høj grad gavner den lokale foreningsidræt. Bag prisen står Danmarks Idrætsforbund, E-boks og Danmarks Radio P4.