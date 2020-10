Føj for en stinker: Fiskeaffald tabt på vejen

THY:En bunke fiskeaffald er i nattens løb tabt på Hjardemålvej ved Vesterbyvej nær Østerild i Thy.

Politi og beredskab fik besked om det ildelugtende uheld torsdag morgen kl. 05.25 - men det er uvist, hvem der har spildt fiskeaffaldet på vejen.

Midt- og Vestjyllands Politi har en formodning om, at fiskeaffaldet er skvulpet over fra en åben container på en lastbil og derefter klasket ned på kørebanen.

Mandskab fra Nordjyllands Beredskab i Frøstrup blev sendt ud for at fjerne det ildelugtende affald og spule kørebanen ren. Oprydningen forventes afsluttet ved 08-09-tiden, oplyser Nordjyllands Beredskab via Twitter.

Vejdirektoratet oplyser, at uheldet med fiskeaffaldet kan give lidt trafikbøvl på Hjardemålvej, men "stedet kan passeres med forsigtighed", skriver Vejdirektoratet i en trafikmelding.