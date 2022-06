Før har de spillet teater om en gammel kaptajn. Nu gælder det kvinderne i Thy

SJØRRING:Siden 2006 har Kulturforeningen Sjørring Sø lavet egnsspil, der i høj grad handlede om store mænd med betydning for området.

Eller, i særlig grad én stor mand: Nemlig kaptajn Jagd, folketingsmedlem og hovedmand bag udtørringen af Sjørring Sø i 1860'erne.

Men nu må det snart være kvindernes tur, syntes de i kulturforeningen. Inspireret af et egetræ, der i 1915 blev plantet på Sjørringvold i anledning af den kvindelige valgret, blev Svend Sørensen, tidligere museumspædagog på Museum Thy, hyret til - med hjælp fra en workshop - at skrive et stykke om flere generationers kvindekamp.

Og Villy Dall, kommunikationsmedarbejder på museet og næstformand i kulturforeningen, sørgede for, at de historiske fakta var på plads.

Amanda Longfors og Anne Ehlers i statistroller i "Kvindekamp, Kærlighed og Kønsroller". Foto: Bent Jørgensen

Det blev til "Kvindekamp, Kærlighed og Kønsroller", som skulle have spillet i 2021, men som måtte udsættes på grund af coronaen.

Nu er de omkring 40 medvirkende, plus statister, så klar med forestillingen, der har premiere onsdag aften.

Stykket har en gennemgående historie om en kvinde og hendes datter og om deres graviditeter i begyndelsen af 1900-tallet, fortæller Lisbeth R. Majgaard, sekretær i Kulturforeningen Sjørring Sø og i øvrigt en del af det hold, der har syet kostumer til forestillingen.

- Som udgangspunkt handler det om, hvordan kvinderne har det og hvordan rollerne er fordelt, fortæller hun.

Stykket udspiller sig over perioden fra 1908 og helt frem til 1973.

- Kvindekampen er jo ikke hørt op, selv om vi fik valgret og selv der på papiret kom ligeberettigelse. Det var det, vi snakkede meget om som udgangspunkt for stykket, fortæller Lisbeth R. Majgaard.

Karen-Mette Christiansen som Thit Jensen og Freia Larsen som Lise, en af forestillingens gennemgående personer. Foto: Bent Jørgensen

Forestillingen er et fiktivt familiedrama. Men der optræder også historiske figurer, herunder forfatteren Thit Jensen, kvindesagsforkæmperen Ingeborg Tolderlund (der var fra Thy), en lokal præst, Laurits Tolstrup, og Søren Overgaard, i begyndelsen af 1900-tallet lokal kredsformand for Venstre.

Begge de sidstnævnte roller spilles i øvrigt af Jacob B. Jessen, der også er forestillingens instruktør.

Gymnastikopvisning. Gymnasterne er forrest er Maja Spalding og Vibeke Kortegaard, bagerst Caroline Holmen og Juliane Longfors. Foto: Bent Jørgensen

Kulturforeningen Sjørring Sø har tidligere spillet på Rosvang og Egebaksande, to af de store gårde i den udtørrede sø. I år er forestillingen flyttet til Sjørring. Ikke Sjørringvold, som med kvindeegen ellers havde været en oplagt ramme. Men det var ikke muligt på grund af voldstedets status som fredet fortidsminde, og derfor er det Sjørring Fælled, som lægger græs til egnsspillet.

Efter premieren onsdag spiller "Kvindekamp, Kærlighed og Kønsroller" 16., 17., 18. og 19. juni.