Før var de alt for dyre: Ny pris baner vej for ladestandere

THISTED:Nu skal der opstille 65 nye ladestandere til elbiler ved en række af Thisted Kommunes ejendomme. 56 af standerne bliver på 22 kW med to udtag, ni bliver på 50 kW - også med to udtag.

Dermed er der kommet gang i kommunens indsats for at leve op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om ladestandere. Den giver kommunerne en frist frem til 2025 til at opstille ladestandere ved kommunens bygninger.

Sagen var først indstillet til at indgå som en del af forhandlingerne om næste års budget, men i januar bad kommunens økonomiudvalg om at få opstillingen af ladestandere sendt i udbud. Det er nu sket.

Fem firmaer blev indbudt til at give bud på opstillingen af ladestandere, to kom med et tilbud.

- Det er faktisk en rigtig god sag. Med det nye udbud har vi fået samlede tilbud på det hele, og vi kan opstille ladestanderene for en væsentlig lavere udgift for kommunen end der før var muligt, og vi kan få 1,44 mio. kroner statsmidler i støtte. Så det er sådan, vi gør, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Udvalget godkendte i denne uge, at kommunens drifts- og anlægsafdeling kan entrere med den billigste af de to tilbudsgivere og at de fremtidige indtægter og udgifter på ladestanderne afholdes af driften for kommunens ejendomme.

Jens Kr. Yde forklarer, at processen op til beslutningen om ladestanderne blev længere end forventet.

- Vi havde nok fejlbedømt interessen for at give tilbud på opstilling af ladestanderne. De firmaer, vi kontaktede, havde enten ikke ønske om at give tilbud - eller også havde de ikke brug for at opstille flere. Men samtidig hørte vi fra andre, at der var interesse for at opstille ladestandere - og det fik vi bekræftet med udbuddet, siger Jens Kr. Yde.

Tilbuddet på opstillingen af ladestanderne er givet ud fra en liste over de påtænkte placeringer. Men listen er ikke endelig.

- Der er behov for at gennemgå listen med øje for, om de foreslåede placeringer er de bedste i forhold til behovet eller om det kan dækkes bedre, hvis nogen af placeringerne ændres, siger Jens Kr. Yde.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det er typen af parkeringsplads, der bestemmer, hvilken type ladestanderder vælges. De kommunale ejendomme, der er omfattet af bekendtgørelsen, er ofte arbejdspladser, hvor parkeringstiden er lang. Her er det oplagt at vælge ladestandere med lav effekt. Ladestandere med større effekt kan opstilles på steder, der får gæster udefra eller ligger et sted, hvor der kan holdes ind undevejs på en længere rtute.