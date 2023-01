Før var det bare byggeaffald: Fire firmaer tjener penge på grøn omstilling

THY:Hvordan kan man få en forretning ud af grøn omstilling. Det har fire virksomheder i Thy fundet deres eget svar på.

Aarup Kloak og Entreprenør, Bøgelund Maskinstation, Koldby Entreprenør og Entreprenør Allan Thomsen, Vorupør er alle involveret i nedbrydningsopgaver. Hidtil som konkurrenter, men nu har de givet hinanden håndslag på, at alt, hvad de henter fra nedrivningsopgaver, primært træ, mursten og gips, skal ende på en fælles genbrugsplads i Thy. Virksomhedernes samarbejde om genbrug af materialer fra nedrivning er kommet i stand med hjælp fra det EU-støttede projekt GRØN (Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland).

På genbrugspladsen skal træ, mursten, gips og andre materialer sorteres og videresælges i stedet for at ende på deponi eller på forbrændingen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen.

På genbrugspladsen skal træ, mursten, gips og andre materialer sorteres og videresælges. FOTO: Erhvervsstyrelsen

- Vi står ofte hver især med fire vinduer, en dør og lidt tagdækning, men det redder jo hverken vores indtjening eller verden med de mængder. Går vi sammen og skaber større mængder, kan det både batte noget for miljøet og blive til en forretning for os virksomheder, siger Kurt Immersen, Bøgelund Maskinstation, om baggrunden for samarbejdet.

De fire virksomheder fandt sammen gennem EU-projektet GRØN, som drives af Center for Logistik og Samarbejde (CLS) i Aalborg, et datterselskab under Port of Aalborg og Thisted Kommune. Projektet startede i 2020 med ca. 7,7 mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond. Hovedformålet er at forbedre konkurrenceevnen blandt små og mellemstore virksomheder ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel symbiose. Projektets målsætning er at bygge 28 symbiotiske samarbejder i Nordjylland.

CLS, der står bag projektet, støttes af et bredt partnerskab bestående af virksomheder, erhvervsnetværk, videninstitutioner og kommuner og erhvervscentre i Nordjylland.

I CLS fremhæver bæredygtighedskonsulent Rikke Drustrup ”nedrivningssymbiosen” i Thy som indbegrebet af det, som GRØN står for.

- Grøn omstilling skal kunne betale sig for alle parter. I Thy arbejder konkurrerende virksomheder samt virksomheder og kommuner sammen. De indsamler og genbruger rester fra nedrivning, og ringen sluttes, når der bygges nyt af genbrugsmaterialer. Og samtidig sikrer vi, at virksomhederne har en indtjening på indsatsen, siger hun.

Med hjælp fra CLS har Thy-symbiosen regnet på en forretningsmodel, som ud over at gavne miljøet også giver noget på bundlinjen: Det kan koste op mod 800 kr. per ton at aflevere byggematerialer til deponi eller forbrænding. Samtidig er priserne på brugte byggematerialer steget markant, og der er især god økonomi i at genanvende træ og gips.

For eksempel kan 25 tons gamle gipsplader, som de fire virksomheder forventer at levere ét af om måneden, give en nettofortjeneste på 18.000 kr. til fællesskabet - eller en merindtjening på 216.000 kr. om året.

Og netop samarbejde er vejen frem, hvis grøn opstilling også skal være en forretning.

- Det er jo fedt nok at være grønnere, men vi tror også, at der i fremtiden bliver stillet krav om mere genanvendelse i bygge- og anlægsbranchen. Så det grønne er ikke til at komme udenom i vores branche, siger Søren Immersen, Aarup Kloak og Entreprenør.

Kurt Immersen, Bøgelund Maskinstation, tilføjer: Hvis vi ikke gør det selv og er på forkant, så kommer der nogen en dag og regulerer det for os.

Men det kan være svært at små og mellemstore virksomheder at styre gennem grøn omstilling.

- Vi er begravet i drift og kunder i bygge- og anlægsbranchen, og vi har nok en tendens til at glemme udvikling. Mange af os har heller ikke arbejdet med grøn omstilling på denne måde før. Derfor er det vigtigt med en tovholder som GRØN, der rådgiver og motiverer os til at arbejde med tingene, siger Simon Olsen, Koldby Entreprenør.

GRØN-teamet har fokuseret på at støtte og udvikle samarbejder på tværs af virksomheder, brancher og kommunegrænser. Og det kan mærkes, siger Søren Immersen, Aarup Kloak og Entreprenør.

- Deltagelsen i GRØN-projektet har klart udviklet vores evner til at tænke forretning og udvikle vores virksomhed, siger han.

I Thisted Kommune har René Melgaard Nielsen, projektleder i Byg og Byfornyelse, ansvaret for nedrivning af huse. Han glæder sig til at se genbrugssymbiosen folde sig ud:

- Sidste år rev vi ca. 70 huse ned i kommunen, og vi har i flere år ønsket at komme i gang, fordi vi synes det er en skam, at gode byggematerialer fra vores nedrivninger blot skal køres væk. Og da GRØN stillede eksperter til rådighed, var det ikke svært at finde virksomheder, der ville deltage, siger han.

Thy-samarbejdet er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan den formelle organisering kan foregå. De regner med, at de grønne forretningsmodeller bliver implementeret, når det er på plads.