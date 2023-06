Før vigtigt møde om omstridt skolestruktur: Udvalgsformand klapper i

THY:Debatten har været heftig, og Thisted Kommune har modtaget ikke færre end 168 meningstilkendegivelser om planen for en ny skolestruktur, der blandt andet vil betyde lukning fem af kommunens skoler.

Nu er høringsperioden slut, og mandag skal børne- og familieudvalget komme med sin indstilling, inden den samlede kommunalbestyrelse 27. juni siger endeligt ja eller nej til planen.

En mulig udgang på sagen er dog et kompromisforslag, hvor der måske lukkes et mindre antal skoler. Eller eventuelt en model med sammenlægning af skoler efter samme princip som Hannæs-Østerild Skole, der er én skole med tre afdelinger.

Men om der foreligger skitser til et kompromis af den ene eller anden slags, vil udvalgsformand Peter Larsen (V) ikke sige noget om før mandagens møde. Og han vil heller ikke løfte sløret for sit eget syn på sagen:

- Vi skal have en åben snak om tingene, ligesom den vi havde, da forslaget blev sendt i høring. Hvordan indstillingen bliver, det kan jeg ikke sige noget om, før vi har haft det møde, siger han.

Forvaltningen fastholder

I alle tilfælde fastholder børne- og familieforvaltningen forud for udvalgsmødet den hidtidige plan, der betyder lukning af skolerne i Vestervig, Bedsted og Koldby samt skoleafdelingerne i Østerild og Vesløs, samtidig med at overbygningselevernes samles på færre skoler.

Forvaltningen imødekommer dog nogle af høringssvarene med et forslag om flere penge til buskørsel, så skoleeleverne slipper for at skulle vente så længe. Udgiften til transport vil dermed stige fra 5,3 til 7,4 mio. kr. Men det betyder så også, at der blive et tilsvarende mindre beløb til "geninvestering" i kommunens folkeskoler.