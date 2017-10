Fører af uheldsbil meldte sig selv

THISTED: Da en 18-årig kvinde fandt ud af, at politiet gerne ville i kontakt med hende efter et sammenstød med en anden bil på Skradekær, valgte hun melde sig selv.

Hun havde i sin sølvfarvede Toyota Aygo både overtrådt reglerne om vigepligt og om at køre fra et uheld, man selv har været med i og der kommer nu et retsligt efterspil, der under alle omstændigheder koster en bøde.