Først skulle lejerne flytte: Nu sigtes der mod en løsning så de kan blive

Mikael Konradsen, medejer af Hausgaard Hus på Vangvej, ser med fortrøstning på mulighederne for at finde en mindelig løsning med Thisted Kommune, som kan sikre, at beboerne i lejlighederne kan blive boende, indtil en ny lokalplan som tillader helårsbeboelse er vedtaget. Arkivfoto: Bo Lehm