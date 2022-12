Først var de lodret imod: Nu skal politikere involveres i drift af naturnationalparker

THISTED:Holdningen var klokkeklar hos et stort flertal i Thisted Kommunalbestyrelse, da politikerne 31. august 2021 skulle tilkendegive deres holdning til en "eventuel oprettelse af en naturnationalpark i Nationalpark Thy".

25 af 27 medlemmer af den daværende kommunalbestyrelse tilkendegav, at de ikke ønskede en naturnationalpark i Thisted Kommune.

Trods sidste års modstand blev naturnationalparken udpeget og nu fremgår det af regeringsgrundlaget for SVM-regeringen, at "lokale kommunalbestyrelser/byråd involveres i parkernes gennemførsel og fremtidige drift".

En af de to, der sidste år gik imod flertallet, var Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT). Han havde stillet et ændringsforslag om, at Thisted Kommune "i udgangspunktet" skulle erklære sig positiv overfor eventuel udpegning af en naturnationalpark på statens arealer i Nationalpark Thy.

Ordlyden i regeringsgrundlaget rejser spørgsmålet, hvordan massiv politisk modstand i 2021 mod en naturnationalpark i Thy nu kan veksles til involvering i parkernes "gennemførsel og fremtidige drift".

- Naturnationalparken er besluttet, og efter det er sket fornemmer jeg, at der er større politisk accept af den. Tingene rulles jo ikke tilbage bare fordi en kommunalbestyrelse sætter hælene i, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Han læser ordlyden i regeringsgrundlaget som et forsøg på - lidt på bagkant - at imødekomme den massive kritik om manglende lokal inddragelse i processen forud for udpegningen af naturnationalparkerne. En kritik, der også kom til udtryk i Thisted Kommune.

- Sagen er på mange måder parallel til debatten om en udvidelse af Nationalpark Thy. Også her var der modstand, som bundede i mangel på viden. Så blev der stemt imod uden nogen form for lydhørhed for behovet for mere biodiversitet, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Han understreger, at såvel modstanden mod naturnationalparken og senest mod tanken om at udvide Nationalpark Thy understreger behovet for en kommunal naturpolitik. Både for kommunens egne arealer og for andre arealer, som brugt på en anden måde kan få større naturværdi.

- Jeg håber, vi kan vedtage en naturpolitik i 2024. Det bliver næppe i 2023, hvor store sager som Hanstholm Havn og skoleområdet kræver politisk fokus. Og det skal heller ikke være en kommende naturnationalpark, der skal være et bærende element for at formulere en kommunal naturpolitik. Det skal være, at naturen er vigtig for kommunen, den er unik og har potentialer i forhold til at skabe øget biodiversitet. Og så er naturen også noget, vi sælger kommunen på og er stolte af, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.