Første dansker nogensinde: Nordjyde i international Hall of Fame

THISTED:Han er formand for den lokale styrkeløftklub, Thisted Vægttrænings Forening. Han er formand for Dansk Styrkeløft Forbund. Og han er præsident for det nordiske styrkeløftforbund.

Og nu kan 71-årige Klaus Brostrøm, Thisted, smykke sig med endnu en titel - endda en fornem en af slagsen. Som den første dansker nogensinde er Brostrøm nemlig blevet indlemmet i det europæiske styrkeløftforbunds Hall of Fame.

Det europæiske forbunds eksekutivkomite har udpeget Brostrøm på et møde, der på grund af Covid-19 pandemien foregik virtuelt.

I begrundelsen for tildelingen af den fornemme hæder skriver præsidenten for det europæiske styrkeløft forbund, Arnulf Wahlstrøm bl.a., at Klaus Brostrøm gennem sine mere end 30 års arbejde på nationalt plan som formand for Dansk Styrkeløft Forbund har sikret styrkeløftsporten optagelse i Danmarks Idræts Forbund. Sideløbende fungerer han som præsident for det nordiske styrkeløft forbund, vicepræsident for det europæiske styrkeløftforbund og formand for det europæiske forbunds ”lov og regel komite”. Og han har i den grad været med til at forme styrkeløftsporten til det, den er i dag.

Som et lille kuriosum tilføjer præsidenten for det europæiske styrkeløftforbund, at han fungerede som eksaminator, da Klaus Brostrøm i sin tid var til eksamen som international dommer. Den oplevelse vil han altid huske, da Klaus Brostrøm besvarede samtlige spørgsmål korrekt, hvilket Arnulf Wahlstrøm ikke har oplevet ved andre eksaminationer, han har forestået.

Den officielle hæder med overrækkelse af diplom, plakette og nål til Klaus Brostrøm vil foregå ved det førstkommende europæiske mesterskab, når internationale mesterskaber igen bliver muligt at afvikle.

Med indlemmelsen af Klaus Brostrøm tæller det europæiske styrkeløftforbunds Hall of Fame nu 48 medlemmer, hvoraf 15, som Klaus Brostrøm, er udpeget for deres virke for sporten på ledelsesplan, mens 33 er udvalgt for deres præstationer som atleter.