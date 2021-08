Første hjemmekamp i Serie 1: HVA Sydthy taber knebent

HURUP:Lørdag eftermiddag skulle HVA Sydthy forsøge at hente sæsonens første point, da thyboerne hjemme fik besøg af BK Klitten i Serie 1. Det blev en tæt affære med chancer i begge ender, men det var gæsterne fra BK Klitten, som var skarpest og tog alle tre point.

Fra kampens start var det gæsterne, som var spilstyrende og satte HVA Sydthy under pres.

- Vi kom bedre med, da der var spillet et kvarter. Kampen bølgede frem og tilbage med chancer til begge hold, siger træner for HVA Sydthy, Gotfred Schmidt.

Dog fik gæsterne et lille overtag i spillet igen i slutningen af første halvleg, da HVA Sydthy kom en mand i undertal. Det gjorde de, fordi spillerne fra HVA Sydthy kom for langsomt retur, og så var Mathias Grønkjær nødt til at begå et professionelt frispark, som udløste et gult kort.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet med chancer i begge ender, men efter 64 minutter bragte BK Klitten sig foran. Her fik HVA Sydthy ikke clearet en dødbold ordenligt, som skabte klumpspil i feltet. HVA Sydthy’s målmand fik reddet bolden, men ifølge dommeren havde bolden passeret stregen.

HVA Sydthy pressede på i slutfasen, men der blev ikke scoret yderligere. Derfor endte kampen 0-1.

- Jeg synes, at uafgjort havde været et fair resultat i dag. Men vi fik vist, at vi kan spille lige op med et hold i Serie 1, så det tager vi med til næste kamp, siger Gotfred Schmidt.

Kampfakta:

Fodbold, serie 1

HVA Sydthy

BK Klitten

Resultat: 0-1

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 (64)