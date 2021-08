Første kamp i Serie 1: Sydthy fik ikke den ønskede start

VIBORG:Lørdag eftermiddag skulle HVA Sydthy for første gang i kamp, efter holdet rykkede op i Serie 1 i foråret. Det skete på udebane mod Viborg FF. Her var modstanden for hård for thyboerne, som tabte 0-3.

- Vi mødte et hold, der var bedre end os. De var bedre sammenspillet og havde generelt en bedre boldomgang, siger træner for HVA Sydthy, Gotfred Schmidt.

HVA Sydthy gik ud til kampen med en taktik om at presse Viborg FF’s forsvar. Det havde de dog lidt svært ved i første halvleg, hvor de ikke kom frem til de store chancer. Til gengæld holdt de også Viborg FF væk, selvom de var spilstyrende.

Men efter 30 minutter cirka fik HVA Sydthy et gult kort og var en mand i undertal. Det udnyttede hjemmeholdet og scorede to mål inden pausefløjtet. Først på et langskudsmål, hvor forvaret fra HVA Sydthy blev for passivt. Og kort tid inden pausen blev bolden spillet skråt bagud i HVA Sydthy’s felt, hvor det blev 2-0.

- Det blev dyrt for os at spille i undertal, men i anden halvleg kom vi bedre med og fik os spillet frem til flere gode chancer, siger Gotfred Schmidt.

Anden halvleg blev generelt mere lige, hvor HVA Sydthy var tæt på et par gange at reducere. Samtidig havde de nogenlunde styr på Viborg FF i forsvaret. I slutningen af kampen blev HVA Sydthy nødt til at satse og gik længere frem på banen. Men med et kvarter igen blev det straffet i den anden ende, hvor Viborg FF scorede til 3-0 på en omstilling.

Dermed blev det til et nederlag i HVA Sydthy’s første kamp i Serie 1. Gotfred Schmidt er dog stadig fortrøstningsfuld forud for de kommende kampe i Serie 1.

- Det var en svær kamp i dag mod et godt hold, men vi er ikke skræmt over niveauet, og vi tror fortsat på, at vi godt kan være med, siger Gotfred Schmidt.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 1

Viborg FF

HVA Sydthy

Resultat: 3-0

Pause: 2-0

Mål: 1-0 (37), 2-0 (45) og 3-0 (76)