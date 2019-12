Første navne offentliggjort til Alive Festival

Alive Festival lægger fra land tidligere end nogensinde før med tre højaktuelle hovednavne fra øverste hylde af den danske musikscene. Fælles for alle tre navne er, at de indtager prominente pladser på anmeldernes årslister over bedste albums i 2019.

Det prisvindende RnB-stjerneskud Jada får selskab af de internationalt anerkendte indie-legender Efterklang, der besøger festivalen for første gang. Endelig får festivalen også besøg af artpop-gruppen Blaue Blume.

Samtidig markerer den tidlige offentliggørelse en ny æra for festivalen, der efter 11 år i midten af august flytter ind i sommerferien og finder sted allerede 30. juli til 1. august.

Jada vender tilbage til Thy

Jada har på rekordtid sunget sig ind i hjerterne på danskerne. I sommers udsendte hun sit debutalbum ”I Cry a Lot” til stor rose fra det danske anmelderkorps. Sangerinden har haft et forrygende 2019 og vundet priser til både P3 Guld, Steppeulven, Carl Prisen, DMA og ikke mindst Kronprinseparrets Stjernedryspris.

Jada vender tilbage som hovednavn på Alive Festival med sit stort anlagte liveshow for at sprede stjernestøv over Christiansgave.

International succes

Det internationalt anerkendte orkester Efterklang besøger Thy for første gang med deres nye, anmelderroste album “Altid Sammen”.

Med et nyt sprog, ny energi og knap tyve års erfaring og turneer i Europa og Amerika bag sig er det et veloplagt band, der indtager hovedscenen i Skoven. Ifølge arrangørerne af Alive Festival opfylder Efterklan til fulde festivalens ambitioner om at præsentere gæsterne for nytænkende og grænsesøgende musik fra øverste hylde.

Blaue Blume prøver igen

Tredje gang er lykkens gang for Alive Festival, når Blaue Blume næste år optræder på festivalen efter to uheldige aflysninger. Blaue Blume har efter stor succes med debutalbummet “Syzygy” været igennem en hård periode. Forsanger Jonas Schmidt blev sidste år ramt af en depression, der ufrivilligt tvang bandet på pause. Men ud af mørket er der kommet et bundærligt og dybt personligt mesterværk. Musikmagasinet Soundvenue har også bandet på deres liste over bedste danske udgivelser og beskriver dem i flotte vendinger:

- På et ulmende landskab af elektroniske effekter og sofistikeret brug af trommer-bas-guitar-konstellationer står Jonas Smiths vokal og lyser stærkt gennem hele albummet. Stemmen er – hvis muligt – endnu bedre, mere særpræget og medrivende end på Blaue Blumes tidligere udgivelser. Bandet virker ganske enkelt til at være i topform, skriver magasinet.