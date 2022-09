Første nederlag til Koldby/Hørdum

HØRDUM:Fredag aften var der topopgør i Serie 2, da Koldby/Hørdum IF fik besøg af topholdet fra Højslev Station IF. Inden opgøret var Koldby/Hørdum IF ubesejret, men fredag aften var gæsterne skarpest foran mål og gav thyboernes første nederlag i sæsonen.

- Vi mødte et rutineret og fysisk stærkt hold, men vi fik vist, at vi godt kunne være med på det her niveau, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum IF fik en fin start på kampen og tillod ikke mange chancer. Men efter et kvarter blev gæsterne tildelt et straffespark, som de scorede på. Tobias Riis i Koldby/Hørdum IF målet gik til den rigtige side, men bolden gik alligevel i mål.

Scoringen slog ikke Koldby/Hørdum IF ud af kurs, og de fortsatte med at stå godt defensivt. Samtidig spillede de sig frem til flere gode chancer og kunne have udlignet.

Men efter 39 minutter var spillerne fra Koldby/Hørdum IF i et kort øjeblik uopmærksomme, og det gav en chance til gæsterne, som de udnyttede.

- Jeg er glad for at vi kom til chancerne, og vi blev aldrig spillet tynde i løbet af kampen, siger Hanne Sand Smed.

Efter pausen blev kampen mere chancefattig. Koldby/Hørdum IF forsøgte at ændre lidt på formationen, men de helt store chancer udeblev.

Dermed blev det til et nederlag på 0-2 til Koldby/Hørdum IF.

- Vi ligger stadig godt med i toppen, og der er mange positive ting, vi kan tage med fra den her kamp, siger Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum IF ligger nummer tre i Serie 2 med ni point efter seks kampe.